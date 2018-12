Feyenoorder diep door het stof: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Crysencio Summerville heeft maandag via Instagram gereageerd op de straf die Feyenoord hem heeft opgelegd. De jeugdinternational kwam onlangs negatief in het nieuws door een ruzie met Mats Knoester, waarna het incident met een familielid van de aanvaller verder escaleerde. Summerville toont maandag op Instagram berouw.

Feyenoord heeft laten weten dat Summerville na zijn 'onacceptabele gedrag' tot 1 januari 2019 geschorst blijft, nadat hij na het incident op donderdag 22 november al een voorlopige schorsing opgelegd kreeg. Zodra deze uitsluiting is afgelopen, wordt Summerville de rest van het seizoen verhuurd, waardoor hij voorlopig niet actief zal zijn in het shirt van de Rotterdammers.

“Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor mijn acties en gedrag na de training van twee weken geleden. Ik wil me verontschuldigen richting Feyenoord en alle mensen die betrokken zijn bij de club, mijn teamgenoten en in het bijzonder wil ik sorry zeggen tegen Mats", schrijft Summerville, die ook een boete moet betalen en een te nader bepalen taakstraf moet uitvoeren.

“Dit had nooit mogen gebeuren en zal nooit meer gebeuren”, vervolgt de jongeling over de vechtpartij in de kleedkamer twee weken geleden. “Uiteraard neem ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik zal er voor nu alles aan doen om me als mens en voetballer verder te ontwikkelen”, besluit de zeventienjarige Summerville.