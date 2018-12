Uitslag Ballon d’Or lekt uit: ‘Modric wint, Messi niet op podium’

De uitslag van de Ballon d’Or is enkele uren voor de uitreiking uitgelekt op sociale media. Op een lijst die op het internet circuleert staat de complete rangschikking van de dertig overgebleven kanshebbers. Real Madrid-middenvelder Luka Modric is de winnaar en Cristiano Ronaldo eindigt op de tweede plaats. Antoine Griezmann is derde, terwijl Lionel Messi genoegen moet nemen met de vijfde plaats.

France Football organiseert de Ballon d’Or en heeft in de loop van maandag al een deel van de uitslag bekendgemaakt op sociale media. De uitslag van het Franse tijdschrift komt overeen met de lijst die circuleert op het internet. De uitslag is bepaald door een groep internationale voetbaljournalisten en Modric heeft in totaal 753 punten gekregen, waarmee hij de overtuigende winnaar is.

LEAKED: 2018 Ballon d’Or unconfirmed results. Luka Modric is the winner. Cristiano Ronaldo 2nd and Antoine Griezmann 3rd. Interesting. pic.twitter.com/ZlAqCAKM0M — FutbolBible (@FutbolBible) 3 december 2018

De Kroatisch international laat Ronaldo (476 punten) ver achter zich en Griezmann (414) finisht daar vlak achter. Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé komt net tekort voor het podium, maar hij blijft wel Messi voor. De afgelopen tien jaar ging de Ballon d’Or steevast naar Messi of Ronaldo, maar deze hegemonie lijkt maandagavond te worden doorbroken. In Parijs wordt de Ballon d'Or later op de avond uitgereikt.

Top 10 Ballon d'Or