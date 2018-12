‘Sommige teams zijn verder, maar het verschil met Liverpool is niet groot’

Arsenal was zondag met 4-2 te sterk voor Tottenham Hotspur en wipte door die zege over de aartsrivaal heen naar de vierde positie in de Premier League. The Gunners hebben nu acht punten minder dan koploper Manchester City, terwijl nummer twee Liverpool zes punten meer heeft. Unai Emery gelooft echter niet dat het gat tussen zijn ploeg en the Reds op het veld erg groot is.

“Sommige teams zijn verder dan wij zijn en Manchester City is daar een duidelijk voorbeeld van. Het verschil tussen Liverpool en ons is niet erg groot, al is het wel een belangrijk verschil”, vertelde de Spanjaard maandagmiddag tijdens een persconferentie. “We staan nu wat betreft punten, prestaties en de doelpunten die we maken op gelijke hoogte met Chelsea en Tottenham, dat is de realiteit. We willen verder groeien en denken verder niet aan hen.”

Arsenal staat woensdag alweer voor een nieuwe opgave, aangezien dan de uitwedstrijd tegen Manchester United op het programma staat. De Londenaren wisten sinds 2006 niet meer in competitieverband te winnen op Old Trafford en Emery beseft dat het moeilijk zal worden om de goede vorm door te trekken: “Het is een grote uitdaging omdat het een uitwedstrijd is en we onze mentaliteit in uitwedstrijden moeten verbeteren.”

“We weten dat we dat moeten veranderen, we moeten competitiever zijn in uitwedstrijden. Ik denk dat het team daar ook mee bezig is. De wedstrijd tegen Manchester United is een nieuwe uitdaging en een uitdaging die groter is dan die in andere wedstrijden”, sloot de oefenmeester, die met Arsenal verspreid over alle competities bezig is aan een reeks van negentien ongeslagen wedstrijden, af.