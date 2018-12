‘We hebben Robben nog niet benaderd, je moet je plaats kennen’

Arjen Robben maakte zondag bekend dat hij na dit seizoen zal vertrekken bij Bayern München en inmiddels wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van de routinier. Het Duitse BILD linkte de 96-voudig Oranje-international eerder op de maandag al een terugkeer naar de Eredivisie, waar PSV en FC Groningen de meest waarschijnlijke opties lijken. Voor algemeen directeur Hans Nijland van de Trots van het Noorden was dit bericht echter geen aanleiding om meteen de telefoon te pakken.

“Of ik hem al benaderd heb? Nee, natuurlijk niet. Je moet je plaats kennen”, reageert hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Nijland voegt echter toe dat hij zeker van de kans gebruik zou maken mocht die zich voordoen: “Het zou voor ons een droom zijn als hij ooit nog iets voor onze club kon doen. Robben als actief voetballer van FC Groningen zou helemaal het ultieme zijn.”

Als ‘nuchtere Groninger’ vraagt Nijland zich echter ook af hoe realistisch die wens is: “Ik heb weleens met hem gesproken over wat hij na zijn carrière kon doen voor de club. Arjen is een sieraad voor de voetbalsport. Hij zou een enorme meerwaarde zijn die je als club paar stappen verder help. Wat hij ook zou doen. Op het veld, in de marketing, als jeugdtrainer of in de scouting, bedenk het maar. Hij is altijd welkom bij FC Groningen.”

Robben maakte maandag toevallig precies achttien jaar geleden zijn debuut voor de huidige nummer zestien van de Eredivisie en het contact tussen club en speler is sindsdien altijd goed geweest. Meer dan een berichtje waarin hij Robben vertelde dat hij het besluit om bij Bayern te vertrekken ‘moedig’ vindt, heeft Nijland echter nog niet verstuurd sinds zondag: “Je moet je plaats kennen. We hebben het hier over een van de beste voetballers ter wereld. Ik hoop van harte dat hij ooit wat voor de club wil doen.”