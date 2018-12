‘Jeugdspeler van Lokomotiv Moskou op achttienjarige leeftijd doodgevroren’

Lokomotiv Moskou is opgeschrikt door het overlijden van de achttienjarige Aleksey Lomakin. De jeugdspeler keerde niet thuis nadat hij vrijdag ging stappen met een vriend. De precieze omstandigheden rond zijn dood zijn niet bekend, maar volgens Russische media is Lomakin vermoedelijk doodgevroren.

De jongeling, een aanvallende middenvelder die dit seizoen drie wedstrijden speelde in de beloftencompetitie van Rusland, zou op vrijdag eerst naar de club zijn gegaan en daarna met een vriend zijn gaan stappen. Zijn telefoon verstuurde op zondag voor het laatst een signaal. Zijn moeder probeerde hem te bellen, maar kreeg een taxichauffeur aan de lijn. Die liet weten dat Lomakin zowel zijn tas als zijn telefoon in de taxi had achtergelaten.

Wat er daarna exact is gebeurd, is onduidelijk. Volgens Meduza is wel duidelijk dat Lomakin is doodgevroren, maar er loopt nog een onderzoek naar zijn overlijden. Lokomotiv heeft bevestigd dat de talentvolle voetballer is overleden. "We zijn geschokt door deze tragedie en we betuigen onze innige deelneming richting de vrienden en familie van Aleksey", laat de huidige nummer vijf van Rusland weten.