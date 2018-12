‘Sleutelfiguur’ in historie van Barcelona op 87-jarige leeftijd overleden

Josep Lluís Núñez, tussen 1978 en 2000 de voorzitter van Barcelona, is maandag overleden. De langst dienende preses uit de clubgeschiedenis is 87 jaar geworden. Zijn dood wordt bekendgemaakt door Barcelona, dat via de officiële clubkanalen laat weten bedroefd te zijn. Núñez wordt beschreven als een 'sleutelfiguur' in de moderne geschiedenis van de club.

In 1978 werd Núñez de eerste gekozen voorzitter van de club. Onder zijn leiding werd Barcelona een Europese grootmacht. Hij investeerde hevig in de jeugdopleiding van Barcelona: La Masia werd het centrum van de jeugdopleiding. Ook breidde hij Camp Nou uit en werd het Barcelona Museum onder leiding van Núñez opgericht. Barcelona pakte in de tijd van Núñez in totaal 176 prijzen, waarvan 30 via de voetbalafdeling.

De preses was niet door iedereen geliefd. Als het aankwam op spelerssalarissen hield hij de hand op de knip: spelers als Diego Maradona, Romário en Ronaldo vertrokken nadat Núñez hun salariswensen niet wilde inwilligen. In de jaren tachtig ontstond een verzetsbeweging van de ultra's van Boixos Nois, die vonden dat Núñez zich dictatoriaal gedroeg en zijn vertrek eisten. Zover kwam het niet: hij werd tweemaal herkozen zonder tegenstanders.

In 1988 kreeg Núñez echter ook te maken met verzet uit de spelersgroep. Tijdens de zogeheten muiterij van de Hesperia, vernoemd naar het hotel waar de spelers zich bevonden, keerden zij zich tegen Núñez. De preses had spelers in het harnas gejaagd door ze geld te betalen voor hun beeldrechten, een truc om hun belastingplicht te verlagen, en te eisen dat de spelers het verschuldigde bedrag zelf zouden terugbetalen toen die praktijk aan het licht kwam. De muiterij resulteerde in het vertrek van veertien spelers en trainer Luis Aragonés.

Met de verkiezingen van 1989 in het vooruitzicht had Núñez een opsteker nodig en hij koos ervoor om Johan Cruijff als trainer terug te halen naar de club. Dat werd een groot succes: het Dream Team van Barcelona won onder meer de Europacup I in 1992. Een verschil van inzicht met Cruijff leidde in 1996 tot het vertrek van de Nederlander en daarna was de oud-topvoetballer geregeld kritisch op Núñez. In 1997 overleefde hij een motie van wantrouwen onder leiding van Joan Laporta, die later zelf president van Barcelona zou worden. Overigens was Núñez ook verantwoordelijk voor de aanstelling van Louis van Gaal, die in zijn derde seizoen geen prijzen pakte en vertrok. Op hetzelfde moment, in 2000, nam Nuñez ontslag.