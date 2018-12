‘Ik zie het niet als een voordeel dat Ajax meer wedstrijden speelt dan wij’

PSV ging zondagmiddag met 2-1 onderuit bij Feyenoord en leed zodoende zijn eerste puntverlies van het Eredivisie-seizoen. Na dertien overwinningen uit de eerste veertien wedstrijden is het verschil met eerste achtervolger Ajax nu twee punten in het voordeel van de regerend landskampioen en Pablo Rosario geeft in gesprek met NUsport aan zich niet druk te maken over de teruggelopen voorsprong van zijn ploeg.

“Er is niks aan de hand. We staan gewoon nog bovenaan met twee punten voorsprong op Ajax”, reageerde hij na afloop van het duel in De Kuip. PSV treedt vrijdagavond in eigen huis aan tegen Excelsior en Rosario ziet dit als een mooie kans om de teleurstelling van zich af te spelen: “We moeten dan weer laten zien waartoe we in staat zijn. Het laatste wat we moeten doen, is ons hier van de wijs te laten brengen. Het is niet voor niets dat we de eerste dertien wedstrijden allemaal hebben gewonnen.”

De koploper kwam tegen Feyenoord vanaf het eerste moment onder druk te staan en slaagde er in de eerste helft eigenlijk niet in om hier onderuit te komen: “We werden afgetroefd op inzet en agressiviteit. We hadden wel verwacht dat Feyenoord zo zou beginnen, maar het is moeilijk te zeggen waarom wij daar dan geen antwoord op hadden”, vertelde Rosario daarover. In de tweede helft slaagde zijn ploeg er wel in om vaker een gat te vinden in de Rotterdamse verdediging: “We creëerden daarin ook zeker drie of vier honderd procent kansen, maar helaas ging er daar maar eentje van in.”

PSV is door de nederlaag tegen Barcelona van afgelopen week uitgeschakeld in de Champions League, terwijl er eerder al een einde kwam aan het avontuur in de KNVB Beker. Rosario beschouwt het echter niet als een pluspunt dat Ajax nog wel in het miljardenbal en het bekertoernooi actief is en dus meer wedstrijden zal moeten spelen dan de concurrent: “Ik zie dat niet als een voordeel. Het is lekker als je op het hoogste niveau speelt. Dat kun je dan meenemen naar de competitie. Je speelt het hele jaar voor Champions League, dus dan moet je dat ook niet zeggen.”