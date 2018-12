De Graafschap accepteert voorstel en moet verdediger rest van jaar missen

De Graafschap moet het de rest van het kalenderjaar zonder Lars Nieuwpoort zien te stellen. De verdediger incasseerde zaterdagavond na een charge op Kingsley Ehizibue een rode kaart en heeft maandagmiddag te horen gekregen dat hij voor drie wedstrijden, plus één voorwaardelijk, is geschorst. De Superboeren hebben inmiddels laten weten niet in beroep te gaan tegen de beslissing.

Nieuwpoort moest zaterdag al na achttien minuten gaan douchen in de uiteindelijk door De Graafschap met 0-2 verloren wedstrijd tegen PEC Zwolle. De verdediger sprak na de wedstrijd voor de camera’s van de NOS zelf al over een ‘oliedomme overtreding’: “Ik wilde voor de bal gaan en had geen intentie om hem te raken, maar ik voelde dat ik hem hard raakte.”

Nieuwpoort en De Graafschap leggen zich dus neer bij het voorstel van de aanklager van de KNVB, waardoor 24-jarige stopper voor de winterstop niet meer in actie zal komen. Nieuwpoort mist de wedstrijden tegen ADO Den Haag, Ajax en Vitesse en is op 20 januari, als Fortuna Sittard op bezoek komt, weer inzetbaar voor trainer Henk de Jong.