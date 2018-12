‘Aubameyang doet dat soort dingen altijd, hij doet me denken aan Henry’

Pierre-Emerick Aubameyang was zondag doorslaggevend voor Arsenal in de kraker tegen rivaal Tottenham Hotspur (4-2). De spits verzorgde de eerste twee treffers van the Gunners en bereidde ook het slotakkoord van Lucas Torreira voor. Na afloop is ploeggenoot Aaron Ramsey lyrisch over Aubameyang, terwijl ook analist Jamie Carragher diep onder de indruk is.

Ramsey prijst met name de 2-2 van Aubameyang, in minuut 56. De Gabonees kreeg de bal buiten het strafschopgebied van Ramsey en haalde in één keer uit met de binnenkant van zijn rechtervoet; doelman Hugo Lloris stond als aan de grond genageld. "Op de training doet hij zulke dingen voortdurend. Het doet me denken aan de manier waarop Thierry Henry kansen afmaakte", vertelt Ramsey aan de BBC. "Hij is een fantastische speler voor ons."

"Voor ons was het een belangrijk doelpunt. Daarna stond het stadion in vuur en vlam. Het hielp ons om over dat punt heen te komen en uiteindelijk hebben we overtuigend gewonnen", vervolgt de aanvallende middenvelder, die erg blij is met de zege op de stadsgenoot. "Ik speel hier al vele jaren en het betekent enorm veel voor me. Ik ben blij dat ik een aandeel heb gehad in de overwinning. Ze hadden zes punten van ons kunnen komen, maar in plaats daarvan hebben wij ze gepasseerd."

Carragher, werkzaam als analist voor Sky Sports, vindt dat Aubameyang niet genoeg lof krijgt voor zijn prestaties. De aanvaller van Arsenal is momenteel competitietopscorer met tien treffers. "Deze man kan een superster zijn in de Premier League. We hebben het niet vaak genoeg over hem. We denken al gauw aan Harry Kane en Sergio Agüero, maar sinds Aubameyang in januari bij Arsenal kwam, is zijn doelpuntenratio net zo goed als die van de andere spelers."

Sinds zijn komst was Aubameyang goed voor 27 duels in de Premier League, waarin hij 20 keer scoorde. Geen enkele speler scoorde in die periode vaker; Kane maakte er zeventien en Agüero twaalf. Bovendien heeft Aubameyang minder tijd nodig om te scoren. In de periode na zijn komst kwam hij gemiddeld elke 104 minuten tot een doelpunt; spelers als Agüero (110), Mohamed Salah (113) en Kane (135) blijven achter.