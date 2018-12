LIVE: Loting voor het finaletoernooi van de Nations League

Daags na de loting voor de kwalificatiecyclus voor het EK 2020 wordt er opnieuw geloot in Dublin. Ditmaal gaan slechts vier landen de kokers in: vanaf 13.30 horen Nederland, Zwitserland, Engeland en Portugal wie hun tegenstander wordt in de halve finale van de Nations League, in juni 2019. Alles wat je over de loting moet weten, komt voorbij in dit liveblog.