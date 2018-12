Nederlanders zitten Fransen op de hielen na mooie prijs voor Van Dijk

Virgil van Dijk is maandag verkozen tot speler van de maand november in de Premier League. Het is voor de verdediger van Liverpool de eerste keer dat hij de onderscheiding krijgt, sinds hij in Engeland voetbalt. Van Dijk is bovendien de eerste Nederlander sinds Tim Krul (november 2013) die zich de beste Premier League-speler van de maand mag noemen.

Stemmen van het publiek, een panel van experts en de aanvoerders van alle clubs uit de competitie bepalen gezamenlijk wie er maandelijks met de prijs vandoor gaat. Dit seizoen werden Lucas Moura van Tottenham Hotspur (augustus), Eden Hazard van Chelsea (september) en Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal (oktober) al verkozen.

Van Dijk wordt beloond voor een sterke maand, zowel op individueel vlak als met Liverpool. Vorige maand wonnen the Reds van Fulham (2-0) en Watford (0-3), terwijl tegen Arsenal met 1-1 werd geremiseerd. Zondag speelde Van Dijk nog een belangrijke rol bij de 1-0 zege op Everton, want na zijn schot scoorde Divock Origi, maar die wedstrijd wordt niet meegeteld.

Van Dijk is de zevende Nederlander die zich speler van de maand mag noemen. Dennis Bergkamp (vier keer), Ruud van Nistelrooij (drie keer), Arjen Robben (een keer), Robin van Persie (vijf keer), Rafael van der Vaart (een keer) en Tim Krul (een keer) gingen hem voor. Alleen Engelse spelers (97) en Fransen (17) wonnen de prijs vaker dan Nederlanders (16).