‘Het was het beste optreden sinds de tijd van Vieira en Gilberto Silva’

Lucas Torreira maakte zondagmiddag veel indruk bij Arsenal en tekende in de derby tegen Tottenham Hotspur (4-2) voor zijn eerste treffer in het shirt van the Gunners. Martin Keown is in zijn column in de Daily Mail lovend over de Uruguayaan en trekt de vergelijking met enkele grote middenvelders uit de clubgeschiedenis van Arsenal.

“Het was het beste optreden van een middenvelder sinds de tijd van Patrick Vieira en Gilberto Silva. Qua voorkomen is hij natuurlijk niet te vergelijken met Vieira, maar wel qua vastberadenheid en drive. Vanaf het eerste fluitsignaal controleerde Torreira het middenveld. Hij speelde zonder angst, eiste alle ballen op en leverde de nodige verdedigende arbeid. Hij was onvermoeid en dat gaf Arsenal body op het veld”, stelt Keown.

Torreira werd afgelopen zomer door Arsenal voor dertig miljoen euro overgenomen van Sampdoria. “Ook in aanvallend opzicht was hij geweldig, hij leest het spel en gebruikt zijn intelligentie om kansen te creëren. Zijn doelpunt laat zien dat hij ook nog eens een afmaker is”, gaat de oud-verdediger verder. “Deze overwinning op Tottenham Hotspur kan een keerpunt zijn voor Unai Emery.”

“Vanaf de eerste dag was het zijn bedoeling om de spelers van Arsenal terug te brengen naar dit niveau. Hij weet dat dit nodig is om mee te doen om de landstitel, dan moet je alle passie en vastberadenheid uit het team knijpen. Dat zijn kwaliteiten waarover ieder succesvol Arsenal-team beschikte. Met Torreira heeft Emery een dynamo in zijn elftal, die de standaard laat zien”, besluit Keown. Arsenal is na veertien wedstrijden de nummer vier in de Premier League, met dertig punten.