Laagvlieger in Premier League ontslaat manager na acht maanden

Mark Hughes is niet langer de manager van Southampton. De nummer achttien van de Premier League maakt maandag bekend dat de 55-jarige manager per direct vertrekt. De Welshman had nog een contract tot de zomer van 2021.

De assistent-trainers Eddie Niedzwiecki en Mark Bowen zijn eveneens vertrokken en de derde assistent van Hughes, Kelvin Davis, zal de honneurs voorlopig waarnemen. The Saints communiceren dat zij de zoektocht naar een nieuwe technisch eindverantwoordelijke reeds zijn gestart.

Southampton staat met negen punten maar net boven hekkensluiter Fulham en de directie heeft er kennelijk geen vertrouwen in dat men onder Hughes de onderste regionen kan verlaten. Dit seizoen wist men slechts één duel te winnen (Crystal Palace, 0-2) en afgelopen zaterdag eindigde het duel met Manchester United in een gelijkspel: 2-2.

Hughes volgde in maart van dit jaar de ontslagen Mauricio Pellegrino op in het St. Mary’s Stadium en keerde daarmee na 23 jaar terug bij de club waar hij reeds had gevoetbald. Hughes finishte met Southampton op de zeventiende plaats en ontsnapte daarmee aan degradatie. In de FA Cup bereikte men de halve finale; daarin bleek Chelsea met 2-0 te sterk.

Peter Bosz

Het is niet ondenkbaar dat Peter Bosz de komende dagen een telefoontje ontvangt van Southampton. De Daily Mirror schreef anderhalve week geleden immers al dat Bosz een kandidaat-trainer voor de laagvlieger zou kunnen worden. Dat gold ook voor Brendan Rodgers en Leonardo Jardim, al lijkt laatstgenoemde naar Al-Nassr in Saudi-Arabië te gaan.