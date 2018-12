Gefrustreerde Maradona verliest finale en probeert supporter te slaan

Trainer Diego Maradona is er niet in geslaagd om Dorados de Sinaloa naar het kampioenschap van de Apertura-competitie te leiden. De club uit Culiacán won de eerste finalewedstrijd tegen Atlético San Luis met 1-0, maar in de nacht van zondag op maandag werd het na verlenging 4-2 voor San Luis.

Los Dorados hebben nog wel een kans om promotie af te dwingen. Als zij de Clausura, het tweede deel van de Ascensco MX-competitie, weten te winnen, dan moeten zij met opnieuw San Luis uitmaken wie promoveert naar de Liga MX. Maradona zat vannacht overigens niet in de dug-out, want hij kreeg in de vorige wedstrijd een rode kaart en moest het duel derhalve vanaf de tribunes aanschouwen.

Maradona werd tijdens en met name na het duel geviseerd door de supporters van Atlético San Luis en reageerde gefrustreerd. Na afloop, toen hij onderweg was naar de spelersbus van Dorados, werd hij opnieuw toegeschreeuwd door fans van de tegenstander. Hij probeerde een toeschouwer een mep te verkopen, maar werd tegengehouden door de veiligheidsbeambten.