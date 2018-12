VZ Team van de Week: De Ligt zet met Ajax imposante reeks neer

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Sam Larsson was met een treffer van grote waarde voor Feyenoord in het duel met PSV (2-1) en verdiende een plaats in het elftal. Verder ook de nodige spelers van Ajax, dat met 5-1 won van ADO Den Haag.

Doelman: Kjell Scherpen (FC Emmen), statistiek: zeven reddingen - Scherpen kwam tot zeven reddingen tegen Vitesse, enkel tegen PSV (acht) had de keeper van FC Emmen er meer dit Eredivisie-seizoen.

Rechtsback: Noussair Mazraoui (Ajax), statistiek: 95% passnauwkeurigheid (73 passes) - Mazraoui creëerde voor het eerst vier kansen voor teamgenoten in een Eredivisie-wedstrijd.

Centrumverdediger: Matthijs de Ligt (Ajax), statistiek: negen balheroveringen - Ajax won de laatste twaalf Eredivisie-duels waarin Matthijs de Ligt meedeed.

Centrumverdediger: Daniel Høegh (sc Heerenveen), statistiek: zeven gewonnen luchtduels (van de tien) - Høegh maakte zijn derde Eredivisie-doelpunt en zijn eerste die niet tegen FC Twente was.

Linksback: Caner Cavlan (FC Emmen), statistiek: 91% passnauwkeurigheid (22 passes) - Geen verdediger was dit Eredivisie-seizoen betrokken bij meer doelpunten dan Cavlan (zes, gelijk met Thomas Ouwejan).

Middenveld: Lerin Duarte (Heracles Almelo), statistiek: drie schoten, drie gecreëerde kansen - Duarte was voor het eerst sinds 23 februari 2014 tweemaal trefzeker in een Eredivisie-duel, toen voor Ajax tegen AZ.

Middenveld: Thulani Serero (Vitesse), statistiek: dertien balheroveringen - Serero was de enige speler tijdens Vitesse - FC Emmen met dubbele cijfers qua balheroveringen (dertien).

Middenveld: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: zes gecreëerde kansen - De Jong was voor het eerst in zijn carrière goed voor zes gecreëerde kansen in een Eredivisie-wedstrijd.

Rechtsbuiten: Mimoun Mahi (FC Groningen), statistiek: twee goals, één assist - Mahi staat op 31 Eredivisie-goals en -assists in het Hitachi Capital Mobility Stadion (23 treffers, 8 assists), meer dan iedere speler.

Spits: Fran Sol (Willem II), statistiek: drie schoten, twee doelpunten - Sol maakte zijn 37e en 38e treffer voor Willem II in de Eredivisie, slechts vijf spelers waren vaker trefzeker voor de Tilburgers op het hoogste niveau.

Linksbuiten: Sam Larsson (Feyenoord), statistiek: twee schoten, twee gecreëerde kansen - Tien van de laatste veertien competitiedoelpunten van Sam Larsson waren schoten van buiten het strafschopgebied.