Oud-topspits wordt opnieuw trainer en keert terug naar Argentinië

Hernán Crespo heeft een nieuwe uitdaging als trainer te pakken. De 43-jarige Argentijn heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij Banfield en zal op 2 januari aan deze klus beginnen. Argentijnse media verzekeren dat de deal rond is, al heeft Banfield zelf nog niets bekendgemaakt.

Crespo zette in 2012 een punt achter zijn loopbaan en werd hierna trainer van de Onder-19 van Parma. Na het faillissement van deze club werd hij aangesteld door Modena, maar deze vereniging uit de Serie B zette de oefenmeester in maart 2016 op straat. Toen Parma was overgenomen door een Chinese zakenman, werd Crespo vicevoorzitter van i Crociati.

In januari vorig jaar veranderde de functie van Crespo bij Parma van vicevoorzitter in ambassadeur. In die rol moest hij ‘het merk Parma vooral op internationaal niveau verder ontwikkelen en versterken middels relaties met sponsoren en de verdere ontwikkeling van het project Parma-legendes’, zo viel er op de website van Parma te lezen.

Crespo heeft er nu dus voor gekozen om terug te keren in het trainersvak en het is onduidelijk of hij ambassadeur kan blijven voor Parma. Banfield wordt nu nog gecoacht door Julio Falcioni en staat na veertien speelronden op de twaalfde plaats in de competitie. Onder anderen voormalig Ajacied Dario Cvitanich staat onder contract bij El Taladro.