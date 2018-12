‘We zijn blij dat we een kans krijgen om revanche te nemen op Nederland’

Oranje werd zondag bij de loting voor de EK-kwalificatie gekoppeld aan Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. Net als in de Nations League, neemt de formatie van bondscoach Ronald Koeman het op tegen die Mannschaft. Oliver Bierhoff, teammanager bij de Duitse ploeg, noemt het weerzien met Oranje een kans op revanche.

“We hadden het zwaarder kunnen treffen. We zijn blij dat we een kans krijgen om revanche te nemen op Nederland. De weg terug naar de top van de wereld leidt ons langs zware opponenten”, tekent Goal op uit de mond van Bierhoff. Ronald Koeman zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat Oranje het aan zijn stand verplicht is om zich in deze groep te plaatsen voor het EK.

“De rest van de loting had slechter gekund, denk ik. Ja, dat zeiden we vier jaar geleden ook. Maar het vertrouwen is gegroeid afgelopen jaar. De komende maanden gaan we benutten om ons voor te bereiden. Duitsland kennen we natuurlijk goed, de overige drie landen minder. Die gaan we aan de hand van de beelden goed bestuderen”, aldus Koeman, die blij is dat Noord-Ierland uit pot drie in de groep van Oranje is gekomen.

“Tegen Britse ploegen speel ik persoonlijk meestal wel graag. Ierland schat ik inderdaad nog wat hoger in dan Noord-Ierland, en uit pot drie hadden we bijvoorbeeld ook Turkije of Servië kunnen treffen. Al met al is het oké zo. We juichen niet te vroeg, maar we mogen best wat vertrouwen hebben”, stelt de keuzeheer. In eerste instantie zat Ierland in de poule van Oranje, maar er mogen maar twee ‘gastlanden’ in één poule zitten. Met Nederland en Duitsland had de poule al twee landen met een speelstad tijdens het EK van 2020.