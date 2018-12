Modric wint Ballon d’Or en breekt hegemonie Messi en Ronaldo

Luka Modric is de winnaar van de Ballon d’Or, de prijs van France Football voor de beste voetballer ter wereld. De Kroatisch international maakt zodoende een einde aan de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die de afgelopen tien jaar de prestigieuze award allebei vijfmaal wonnen. De 33-jarige Modric wordt met de award beloond voor een fantastisch jaar met Real Madrid en de nationale ploeg van Kroatië. Uren voor de uitreiking lekte de uitslag uit en werd bekend dat Modric de winnaar was geworden.

De laatste keer dat iemand anders dan Messi of Ronaldo de Ballon d’Or in ontvangst mocht nemen was in 2007, toen France Football de verkiezing nog samen organiseerde met wereldvoetbalbond FIFA en de Braziliaanse middenvelder Kaká de prijs in de wacht sleepte. Modric kende een indrukwekkend seizoen met zijn club Real Madrid, waarmee hij onder meer voor de derde keer op rij de Champions League won. Op het WK in Rusland maakte de middenvelder een geweldige indruk met Kroatië. Hij leidde zijn land naar de finale in Moskou. Frankrijk bleek uiteindelijk met 4-2 te sterk en kroonde zich tot wereldkampioen.

Modric stak in 2018 in een blakende vorm en zette de lijnen uit op het middenveld van de Koninklijke. In mei van dit jaar won hij met Real Madrid de Champions League door in de finale met 3-1 te winnen van Liverpool. Hij reisde met de nationale ploeg van Kroatië af naar Rusland en imponeerde ook op het mondiale eindtoernooi. Waar grote landen als Argentinië, Duitsland en Spanje niet aan de hoge verwachtingen konden voldoen, waren de Kroaten de grote verrassing. Voor het eerst in de geschiedenis werd de finale bereikt. Modric, aanvoerder van Kroatië, kreeg in Rusland de Gouden Bal, de prijs voor beste speler van het WK.

Modric was door zijn prestaties bij club en land al favoriet voor het winnen van de Ballon d’Or. Eerder dit kalenderjaar won hij nog de FIFA’s Best Award, de prijs van de wereldvoetbalbond voor de beste voetballer ter wereld. Eind augstus werd Modric in Monaco nog gekroond tot Europees Voetballer van het Jaar in de verkiezing van de UEFA. Hierin troefde hij Mohamed Salah en Ronaldo af.

Lange tijd stonden Messi en Ronaldo op eenzame hoogte. Maar na een tegenvallend WK, was het voor velen niet ondenkbaar dat de Ballon d’Or dit jaar naar een andere speler zou gaan. Ronaldo won de Champions League en werd met 26 doelpunten topscorer van LaLiga en maakt dit seizoen na zijn overstap naar Juventus veel indruk in Italië, maar dat is niet voldoende gebleken voor het winnen van de Ballon d’Or. Messi werd landskampioen met Barcelona en won de Spaanse Super Cup met zijn werkgever, maar ook hij moet zijn meerdere erkennen in Modric.

Top 10 Ballon d'Or 2018

POSITIE SPELER CLUB LAND PUNTEN 1 Luka Modric Real Madrid Kroatië 753 2 Cristiano Ronaldo Juventus Portugal 476 3 Antoine Griezmann Atlético Madrid Frankrijk 414 4 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain Frankrijk 347 5 Lionel Messi Barcelona Argentinië 280 6 Mohamed Salah Liverpool Egypte 188 7 Raphaël Varane Real Madrid Frankrijk 121 8 Eden Hazard Chelsea België 119 9 Kevin De Bruyne Manchester City België 29 10 Harry Kane Tottenham Hotspur Engeland 25