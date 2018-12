‘Of ik zelf de handdoek kan gooien? Dat is niet de aard van het beestje’

NAC Breda staat ook na veertien speelronden onderaan in de Eredivisie. De club uit Brabant verloor zondag met 5-2 van FC Groningen en profiteerde derhalve niet van de nederlaag die De Graafschap had geleden tegen PEC Zwolle. Mitchell van der Gaag blijft echter strijdbaar, zegt hij in De Telegraaf.

“Of ik zelf de handdoek zou kunnen gooien? Dat is niet de aard van het beestje”, aldus de 47-jarige Van der Gaag, die eerder de trainer was bij Excelsior, FC Eindhoven, Ermis Aradippou, Belenenses en Maritimo. Zijn contract in het Rat Verlegh Stadion loopt tot de zomer van 2020 door.

Aanvankelijk leek NAC nog een goed resultaat mee te nemen in het Hitachi Stadion, want na 56 minuten kwam men dankzij Mitchell te Vrede op een 1-2 voorsprong. Hierna scoorde de thuisploeg evenwel via Ritsu Doan, Deyovaisio Zeefuik, Mimoun Mahi en Samir Memisevic.

In januari gaat NAC mogelijk de transfermarkt op: “Achter de schermen hebben we wel gesprekken, maar het is op dit moment nog niet aan de orde om onze wensen naar buiten toe te communiceren”, zo wordt Van der Gaag geciteerd door Omroep Brabant.