‘Voor mij persoonlijk was dit mijn mooiste moment in dienst van Feyenoord’

Sam Larsson was dit seizoen niet altijd onomstreden bij Feyenoord. Tegen PSV bewees de Zweedse vleugelaanvaller zijn waarde voor de Rotterdammers, door voor de tweede treffer te zorgen in het met 2-1 gewonnen thuisduel met PSV. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft Larsson te kennen dat hij persoonlijk niet zo bezig geweest is met de kritiek.

“Om al die kritiek heb ik me niet zo druk gemaakt, het raakt me niet zo. Het enige wat ik kan doen, is goed spelen en scoren. En dat heb ik nu gedaan”, stelt Larsson. “Voor mij persoonlijk was dit mijn mooiste moment in dienst van Feyenoord. Hier liep ik al een tijdje tegenaan te hikken. De laatste weken was het steeds 'net niet'. Dan raakte ik weer de paal of kon de keeper er nog bij. Toen de bal er nu in vloog, dacht ik: eindelijk.”

“Ik had eerder dit seizoen wel al gescoord in de beker, maar nu ook in een grote wedstrijd”, gaat de 25-jarige vleugelaanvaller verder. Hij tekende tegen PSV voor zijn eerste competitietreffer, nadat hij in de KNVB Beker al eenmaal trefzeker was geweest. “Het is fijn om die liefde te voelen. De jongens waren allemaal heel blij voor me. Iedereen weet dat ik hier lang op heb gewacht. Fijn om nu beloond te worden voor al dat harde werken.”

Indien Feyenoord komende donderdag de inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo weet te winnen, slinkt het gat met koploper PSV naar zeven punten. “Natuurlijk doen we dan weer mee in de titelstrijd. Zeven punten is niets in deze competitie. Wat we tegen PSV hebben laten zien, moeten we nu iedere week doen.”