‘Het is lekker om te horen dat Ajax mijn contract wil verlengen’

Noussair Mazraoui kan zijn contract bij Ajax verlengen. De rechtsback ligt nu nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar directeur spelersbeleid Marc Overmars bevestigde op de aandeelhoudersvergadering reeds dat hij hem een nieuw contract had aangeboden. Daar is Mazraoui blij mee, vertelt hij in De Telegraaf.

De enkelvoudig international van Marokko laat de onderhandelingen aan zaakwaarnemer Mustapha Nakhli over, zo voegt hij eraan toe. “Het is lekker om te horen dat Ajax mijn contract wil verlengen. Dat geeft vertrouwen en is een signaal dat ik heel goed bezig ben.”

Met Ajax boekte Mazraoui zondag een 5-1 overwinning op ADO Den Haag. Door Ajax’ zege en het puntverlies van PSV bedraagt het verschil tussen de koploper en de runner-up nog maar twee punten: “We gaan voor het kampioenschap en moeten vanaf nu gewoon ons ding doen”, klinkt het.

Mazraoui had wel meer van de tegenstander verwacht, stelt hij in gesprek met AT5: “Ik had ADO anders verwacht. Ik heb het gevoel dat zij niet met een plan kwamen. Ze bleven met z'n allen staan. Daardoor kwamen wij er goed doorheen.”