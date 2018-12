Viergever baalt: ‘Dat is dus wat we onszelf kunnen verwijten’

PSV leed zondagmiddag zijn eerste competitienederlaag van het seizoen tegen Feyenoord. De Rotterdammers waren in De Kuip met 2-1 ter sterk voor de Eindhovenaren, waardoor Ajax de koploper tot op twee punten nadert. Toch denkt Nick Viergever niet dat de druk op PSV zal toenemen, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

“Ach nee joh, natuurlijk niet. Dat is onzin. Je weet dat je geen 34 keer gaat winnen. Vrijdag tegen Excelsior moeten wij bewijzen dat we sterk en ver genoeg zijn om ons te revancheren”, aldus Viergever. In de eerste helft kwam Feyenoord via doelpunten van Nicolai Jörgensen en Sam Larsson op een 2-0 voorsprong. “Het gaat om de opvatting, hoe je speelt en je zo'n wedstrijd aangaat. Daar hebben we het in de eerste helft laten liggen en dat is dus wat we onszelf kunnen verwijten.”

“We balen er het meeste van dat we onszelf niet waren. Duels winnen, tactisch goed staan, dat is normaal onze kracht. Nu was dat niet aan de orde. We hielpen Feyenoord in hun kracht”, vervolgt de verdediger. In de tweede helft speelde PSV sterker en kreeg de formatie meer kansen. Dichterbij dan 2-1, na een doelpunt van Steven Bergwijn, kwamen de Eindhovenaren niet meer in De Kuip. “We waren te onzorgvuldig.”

“Je moet de juiste beslissingen nemen voor het doel. Dat hebben we te vaak niet goed gedaan. We waren na rust vaster aan de bal, wonnen duels en oogden ook fitter. Maar we boksten natuurlijk wel tegen die 2-0 achterstand op. Dat brak ons op”, besluit Viergever. Voor PSV staat komende vrijdag het thuisduel met Excelsior op het programma.