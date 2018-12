‘Feyenoord hoeft niet als het lachertje te worden weggezet’

Feyenoord boekte zondag een belangrijke overwinning, want in de eigen Kuip was men met 2-1 te sterk voor koploper PSV. De Rotterdammers hebben de Eredivisie ‘een nieuwe boost’ gegeven, zo concludeert De Telegraaf. “Op de momenten dat de druk groot wordt, verrast Feyenoord het vaakst”, schrijft de krant. Feyenoord staat nu met 29 punten op de derde plaats in de Eredivisie.

Feyenoord maakt een moeilijke periode door, want het team van Giovanni van Bronckhorst staat nog altijd een straatlengte achter Ajax en PSV, werd uitgeschakeld in de Europa League, leeft immer in onduidelijkheid wat betreft de plannen voor het nieuwe stadion, hoofd jeugdopleiding Richard Grootscholten werd op non-actief gezet en op Varkenoord kwam het tot een handgemeen tussen twee jeugdspelers.

Volgens De Telegraaf staat de zege ‘symbool’ voor de ‘veerkracht in moeilijke tijden’ van Feyenoord: “Feyenoord hoeft niet als het lachertje achter PSV en Ajax te worden weggezet. Het doelpunt waarmee Jørgensen De Kuip in vuur en vlam zette, was van grote schoonheid. Een razendsnelle aanval, waarbij Steven Berghuis zoals vaak de assist leverde. Via de binnenkant van de paal ramde de Deen de bal van afstand in het net.”

Er zit volgens het dagblad nog altijd ‘power’ in Feyenoord: “Het wordt voor Van Bronckhorst de kunst om een trucje van de monteurs bij Red Bull na te bootsen gedurende de rest van het seizoen. Het maximale uit een krachtbron halen, terwijl je weet dat je motor het moet afleggen tegen die van Mercedes (PSV) of Ferrari (Ajax)…” Het Algemeen Dagblad spreekt over een ‘heroïsch gevecht’ tussen Feyenoord en PSV en stelt dat de competitie nu spannender is geworden: “Gaat 2 december straks de boeken in als het keerpunt in dit seizoen?”

“Het is verleidelijk om met die gedachte te spelen. Maar het zal eraan liggen hoe alle betrokkenen nu gaan reageren (…) Wel lijkt het volgende duidelijk: de onderlinge toppers tussen PSV, Ajax en Feyenoord, die gaan na de winterstop nóg belangrijker worden in een Eredivisie zonder sterke subtop. Die zouden zelfs doorslaggevend kunnen worden in de titelstrijd.” De Volkskrant omschrijft het seizoen van Feyenoord als ‘schizofreen’, aangezien de resultaten erg wisselvallig blijven. Een ‘constante ,volwassen lijn’ is niet altijd merkbaar.