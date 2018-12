‘Noem mij één speler van PSV die gisteren goed heeft gespeeld’

PSV werd zondag met name op felheid afgetroefd door Feyenoord. “Feyenoord ging met 2-0 de rust in, maar het had net zo goed 4-0 kunnen zijn”, schrijft Willen van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Hij constateert dat de slag op het middenveld werd gewonnen door het team uit Rotterdam.

“Tonny Vilhena en Jordy Clasie heersten daar. Pablo Rosario was matig, maar wat Jorrit Hendrix en Gastón Pereiro in De Kuip lieten zien, was ronduit belabberd. Feyenoord had de wedstrijd vanaf de start helemaal in handen”, aldus De Kromme, die niet van mening is dat er een gelijkspel had ingezeten voor PSV.

Mark van Bommel zei bijvoorbeeld dat PSV in de tweede helft ‘voetballend beter’ was en de 2-2 had moeten maken, terwijl Luuk de Jong zich hardop afvroeg of Feyenoord de zege wel ten volle verdiende. Van Hanegem constateert dat PSV te weinig liet zien en te weinig creëerde om aanspraak te maken op ten minste een punt.

“Het was allemaal veel te pover voor een ploeg die zo wordt geroemd voor de prestaties in de Eredivisie en de volwassen manier van spelen in Europa. Noem mij één speler van PSV die gisteren goed heeft gespeeld.” PSV staat nog wel altijd op de eerste plaats in de Eredivisie en geniet een voorsprong van twee punten op Ajax.