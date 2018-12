‘Crisisoverleg’ in kleedkamer van AZ: ‘Zo kan het niet langer’

AZ ging zaterdag door een dubbelslag van Fran Sol met 0-2 onderuit tegen Willem II en na afloop spraken Guus Til, Teun Koopmeiners, Pantelis Hatzidiakos en assistent-trainer Pascal Jansen een uur met elkaar in de kleedkamer. Later sloot ook hoofdcoach John van den Brom aan, zo schrijft De Telegraaf. De krant spreekt over een ‘crisisoverleg’.

Ten tijde van dit ‘intense gesprek’ gaven Calvin Stengs, Ferdy Druijff en directeur voetbalzaken Max Huiberts tekst en uitleg aan de morrende achterban bij het supportershome. Een deel van de fans riep tijdens het duel nog dat Van den Brom moest ‘oprotten’: “We snappen hun frustratie”, zo wordt Huiberts geciteerd door De Telegraaf.

“Het was echter een klein groepje dat riep om het vertrek van de trainer, dat zeiden de mensen in het supportershome ook. De meesten snappen dat dit niet alleen aan Van den Brom is te wijten.” Aanvoerder Til spreekt over een ‘rotseizoen’: “Er moet iets veranderen, want zo kan het niet langer.” AZ staat met negentien punten op de achtste plaats in de Eredivisie.

“We moeten zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steken en elkaar de waarheid vertellen. We kunnen het wel telkens op ’het team’ gooien, maar het houdt ook een keer op. De speler die verzaakt, moet daar vanaf nu op worden aangesproken. Zo simpel is het. We kunnen, zeker in deze fase, niet meer zo lief zijn voor elkaar. We moeten maar gewoon gaan benoemen wat er fout gaat en wie daarvoor verantwoordelijk is”, besluit Til.