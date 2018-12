Advocaat bespreekt toekomst Robben: ‘Ik zie hem daarheen gaan’

Dick Advocaat verwacht dat Arjen Robben zijn loopbaan voortzet en aan de slag gaat bij een club uit de Major Leage Soccer in de Verenigde Staten. De 34-jarige buitenspeler maakte zondag bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij Bayern München en nog geen besluit heeft genomen over zijn toekomst. Robben zegt alle opties open te houden en ook stoppen behoort tot de mogelijkheden.

Advocaat denkt dat Robben nog niet zal stoppen. "Ik hoorde hem op de radio zeggen: ik kijk wat er op me af komt en het moet bij me passen. Dan denk ik het eerste aan Amerika”, aldus de trainer van FC Utrecht bij Rondo. “Een geweldig land. Schweinsteiger is daarheen gegaan, die kent hij goed. Er zitten nog meer Duitse jongens. Ik zie hem daarheen gaan.”

"Voor het geld hoeft hij niet meer naar China”, aldus Advocaat. Robben gaf bij Studio Voetbal dat een overstap naar een club uit China of het Midden-Oosten voor hem geen optie is. De 35-jarige aanvaller heeft meerdere aanbiedingen op zak. “Waar mijn hart naar uitgaat? Ik ben daar echt heel open in, maar er zijn meerdere opties. Ik heb meerdere aanbiedingen. Nu het officieel is zullen er wel meer komen. Uit Nederland? Nee, niet specifiek uit Nederland.”