‘Het is ook buitengewoon onsportief, maar de spelregels voorzien hierin’

Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van de KNVB, heeft zondagavond gereageerd op een incident bij de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. In de tweede helft werd bij een scoringskans van PSV achter het Feyenoord-doel van Justin Bijlow een bal in het veld gegooid. Doordat er een tweede bal in het veld kwam moest scheidsrechter Serdar Gözübüyük het spel onderbreken. De spelers van PSV waren woedend. “Hier kun je eigenlijk helemaal niets mee”, aldus Van Egmond.

Bijlow bracht redding op een inzet van Steven Bergwijn, waarna PSV’ers klaarstonden om de bal in het doel te werken. Op dat moment gooiden fans van Feyenoord een bal binnen de lijnen. “De scheidsrechter wacht terecht nog even tot de bal weg is. Hij probeert het ingrijpen zo lang mogelijk uit te stellen om te voorkomen dat PSV benadeeld wordt”, legt Van Egmond uit. “Op het moment dat je niet anders kunt, móet je ingrijpen omdat de bal invloed heeft op de spelers. Dan kun je niet anders.”

“Het is ook buitengewoon onsportief, maar de spelregels voorzien hierin. Als er een voorwerp op het veld gegooid wordt dat geen invloed heeft op het spel, kun je gewoon door laten gaan. Hetzelfde geldt voor een tweede bal”, vervolgt Van Egmond. “Maar zodra het wél invloed heeft op het spel (zoals zondagmiddag, red.), dan moet je ingrijpen. Dan kun je alleen hervatten met een scheidsrechtersbal. Serdar heeft het prima gedaan, maar het is een buitengewone ongelukkige situatie.” Het incident deed zich voor bij een 2-1 tussenstand. In de slotfase van het duel wist PSV niets meer aan de achterstand te doen, waardoor de eerste competitienederlaag van het seizoen een feit is.