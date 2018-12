PSG lijdt eerste puntverlies en ziet Neymar geblesseerd uitvallen

Paris Saint-Germain heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de strijd om de Franse landstitel. Na veertien overwinningen op rij wist de ploeg van trainer Thomas Tuchel niet te winnen op bezoek bij Girondins Bordeaux. In het Matmut Atlantique kwam PSG tot twee keer toe op voorsprong, maar de thuisploeg toonde veerkracht en sleepte een gelijkspel uit het vuur: 2-2. Neymar viel in de tweede helft uit met een hamstringblessure.

De bezoekers uit Parijs kwamen na ruim een half uur spelen op voorsprong via Neymar. De Braziliaan werd vanaf de rechterflank bediend door de mee opgekomen Dani Alves. Laatstgenoemde had een afgemeten voorzet in huis en de inkomende Neymar liet doelman Benoit Costil kansloos. Bordeaux deed niet veel onder voor PSG en zocht met enige regelmaat de aanval. Het spel van de thuisploeg werd vlak na rust beloond. In de 53ste minuut ging Francois Kamano er op de rechterflank vandoor. De buitenspeler haalde de achterlijn en legde terug op Jimmy Briand, die in de verre hoek scoorde.

Na ruim een uur spelen was het PSG dat opnieuw aan de leiding kwam. Vanuit de counter stuurde Julian Draxler de razendsnelle Kylian Mbappé de diepte in. De Frans international liet de verdedigers van Bordeaux zijn hielen zien en schoot onhoudbaar binnen. Bij het maken van zijn doelpunt leek Mbappé geblesseerd te raken aan zijn hamstring, maar het bleek niet ernstig en hij speelde de wedstrijd gewoon uit. Neymar viel even daarvoor wel uit met een spierblessure.

Bordeaux had in de slotfase niets te verliezen en viel met hartelust aan. Het was uiteindelijk invaller Andreas Cornelius die voor een grote verrassing zorgde. Op aangeven van Maxime Poundje kopte hij de bal achter sluitpost Alphonse Areola. Paris Saint-Germain wist niets meer aan de score te doen, waardoor het eerste puntenverlies van het seizoen een feit is.