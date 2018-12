Kluivert vecht zich met AS Roma terug van achterstand tegen Inter

De kraker in de Serie A tussen AS Roma en Internazionale heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. Inter kwam in het Stadio Olimpico tot tweemaal toe op voorsprong, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. Het elftal van trainer Luciano Spalletti blijft door het puntverlies steken op een derde plaats in Italië en heeft nu na veertien competitiewedstrijden een achterstand van elf punten op koploper Juventus. Roma, waar Justin Kluivert het laatste kwart meespeelde, is afgezakt naar een zevende plaats.

AS Roma-coach Eusebio Di Francesco kampte in aanloop naar de wedstrijd tegen Inter met de nodige personele problemen. Federico Fazio, Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Ante Coric en Rick Karsdorp ontbraken allen vanwege blessureleed, terwijl Diego Perotti en Javier Pastore vanwege pijntjes op de reservebank begonnen. Kluivert kon ondanks alle afwezigen bij de thuisploeg niet rekenen op een basisplaats: Alessandro Florenzi kreeg op de linksbuitenpositie de voorkeur. Bij Inter begon Stefan de Vrij in de basis en de Oranje-international had het in de openingsfase lastig met zijn ploeg.

Roma was de bovenliggende partij in de eerste helft en kreeg na een klein halfuur voetballen een grote kans op de openingstreffer. Patrik Schick had aan de linkerkant van het veld een fraaie individuele actie in huis, waarna hij Florenzi in stelling bracht. Laatstgenoemde stuurde de bal vervolgens richting de verre hoek, maar de paal bracht redding voor Inter. Tien minuten voor rust kwam het bezoek uit Milaan opnieuw goed weg: Danilo D'Ambrosio leek een overtreding te begaan op Nicolò Zaniolo, maar arbiter Gianluca Rocchi wilde niets weten van een strafschop.





Vrijwel direct erna hielp Keita Baldé Inter aan de overzijde aan een voorsprong. De international van Senegal tikte van dichtbij binnen op aangeven van D'Ambrosio. Aleksandar Kolarov had vervolgens nog in de eerste helft wat terug kunnen doen voor Roma, maar zijn vrije trap werd spectaculair uit de kruising gedoken door Samir Handanovic. De doelman uit Slovenië hield Inter daarmee op de been, maar zes minuten na de onderbreking moest hij alsnog de gelijkmaker incasseren. Cengiz Ünder werd tussen de linies bereikt door Bryan Cristante, waarna de Turks international Handanovic kansloos liet met een ziedend schot van grote afstand.

Via Steven Nzonzi had Roma vervolgens kunnen doorpakken, maar zijn schot werd vlak voor de doellijn onschadelijk gemaakt door een Inter-been. De thuisploeg leek de wedstrijd zo naar zich toe te trekken, maar halverwege de tweede helft herstelde Inter zijn voordelige marge toch weer in ere. Marcelo Brozovic bracht de bal vanuit een hoekschop in het strafschopgebied van Roma, waarna de tot dan toe vrijwel onzichtbare Mauro Icardi raak kopte: 1-2. Di Francesco reageerde vrijwel onmiddellijk met het inbrengen van Kluivert. De Nederlander werd na 69 minuten gebracht voor verdediger Davide Santon, wiens positie achterin werd overgenomen door Florenzi, en was vijf minuten later getuige van een hachelijk moment voor het doel van Inter.

Brozovic kreeg de bal op de hand na een hoekschop, waarna Rocchi na raadpleging van de videoscheidsrechter een strafschop besloot toe te kennen. Kolarov ontfermde zich over het buitenkansje en zorgde overtuigend voor de 2-2. Even later speelde Kluivert Ünder vrij in het strafschopgebied van Inter, maar de doelpuntenmaker wist zich geen raad met de ruimte die hem was geboden. Inter dook in de slotfase nog enkele keren gevaarlijk op voor het doel van Roma, maar een derde treffer was i Nerazzurri niet meer gegeven.