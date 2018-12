‘Hij weet ook weer dat hij onderaan de ladder staat bij Ajax’

Joël Veltman is op de weg terug na een zware knieblessure en traint inmiddels weer deels mee met de selectie van Ajax. De technische staf wil de rechtsback rustig terug laten keren in de selectie. Ronald de Boer denkt dat het voor Veltman een gigantische opgave gaat worden om zich terug in het elftal te knokken. Noussair Mazraoui is de vaste rechtsback onder trainer Erik ten Hag en Rasmus Kristensen is de voorlopige tweede keus.

Veltman raakte vorig seizoen geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De rechtsback liep een zware knieblessure op en is op de weg terug. “Hij weet ook weer dat hij onderaan de ladder staat bij Ajax", aldus De Boer zondag bij FOX Sports. "Hij moet hopen op blessures en hopen dat hij de kans krijgt. Dan moet hij het laten zien. Het is natuurlijk geen ideale situatie."

Mazraoui maakte na de blessure van Veltman indruk als rechtsback en mag zich dit seizoen de vaste rechtervleugelverdediger van Ajax noemen. “Hij kan natuurlijk ook centraal spelen", aldus Kees Kwakman over Veltman. "Ik vind dat ook zijn beste positie”, reageert De Boer. "Mocht er iemand weggaan, dan heb je Veltman die daar voor het nieuwe seizoen een optie is", besluit Kwakman.

Afgelopen vrijdag gaf Ten Hag op de persconferentie aan dat Veltman weer met de groep traint. “Heel langzaam gaan we hem inpassen. Hij doet mee met de pass- en trapvormen, zonder weerstand. De planning is dat hij volledig gaat meetrainen in Florida. Als het even kan misschien voor de winter. Als het goed is, gaat hij steeds meer doen.” Het contract van Veltman bij Ajax loopt door tot de zomer van 2020.