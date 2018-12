International van Verenigde Staten maakt winterse transfer naar Bundesliga

Tyler Adams is vanaf het nieuwe kalenderjaar op de Europese velden te bewonderen. RB Leipzig laat zondagavond via de officiële kanalen namelijk weten met New York Red Bulls een akkoord bereikt te hebben over een winterse overgang van de negentienjarige middenvelder naar Oost-Duitsland. Adams heeft voor vijf seizoenen getekend bij de huidige nummer drie van de Bundesliga. Onbekend is hoeveel Leipzig betaalt voor hem.

Adams is een controlerende middenvelder die al op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van New York Red Bulls belandde. Hij debuteerde in april 2016 in de hoofdmacht van de Amerikaanse club en speelde sindsdien 74 officiële wedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 10 assists. In november 2017 debuteerde Adams in de nationale ploeg van de Verenigde Staten, waarvoor hij sindsdien negen interlands speelde.

‘Nieuwe Gattuso’ op weg naar top Bundesliga: ‘Dit kind is een beest!’

"Veel jonge talenten hebben in de Bundesliga een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling. Leipzig is in het bijzonder gespecialiseerd in het ontwikkelen van talenten, waardoor ik denk dat dit de juiste stap is voor mij", zegt Adams op de officiële website van zijn nieuwe werkgever. "Voor mij is het een kans om me op het hoogste niveau te bewijzen. Ik hoop me te meten met landgenoten zoals Christian Pulisic van Borussia Dortmudn en Weston McKennie van Schalke 04."