Concurrentiestrijd bij Ajax: ‘Ten Hag wisselt hem niet voor niets’

Kasper Dolberg kreeg de afgelopen weken de kans in de basis bij Ajax, maar zondag tegen ADO Den Haag (5-1) koos trainer Erik ten Hag voor Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval. Laatstgenoemde liet een groot aantal kansen onbenut, terwijl Dolberg in de slotfase mocht invallen en op fraaie wijze scoorde. Wim Kieft hoopt dat de Deen constanter gaat presteren.

Afgelopen dinsdag begon Dolberg vanaf de aftrap tegen AEK Athene (0-2), maar kwam hij nauwelijks in het stuk voor. “Het is bij Dolberg wel wachten op het moment dat het constant gaat worden”, zegt Kieft bij Rondo op Ziggo Sport. “Hij had een geweldig begin en daarna een tijd niet. Nu is hij aan het strijden om dat niveau weer te halen. Ten Hag wisselt hem niet voor niets.”

Youri Mulder is het eens met Kieft en vindt dat Dolberg beter moet presteren om eerste spits van Ajax te blijven. “Huntelaar in de basis vond ik niet zo verkeerd gedacht. Je moet wel gewoon presteren om je plekje te verdienen”, aldus Mulder. “Huntelaar mist hier en daar een kans, maar heeft wel gewoon een goed seizoen en is belangrijk voor die ploeg.”

Bij FOX Sports ging Kenneth Perez in op de goal van Dolberg. “De stift is prachtig, maar de slimmigheid voor de stift is ook heel mooi”, zei de oud-voetballer over zijn landgenoot. “Hij zet zijn voet zo dat de ADO-verdediger de bal niet kan trappen, maar het is ook geen overtreding. Het is gewoon echt een slimmigheid en wie dat heel veel deed, was Barry van Galen.”

“Het maakt op dit moment niet zoveel uit wie er spelen. Dat is de luxe van Ten Hag”, vulde Gertjan Verbeek aan. “Nu Ziyech er niet is, nemen anderen het probleemloos over. Ten Hag wil veel variëren. Dat deed hij iets te vroeg in het seizoen, waardoor dat ook punten heeft gekost. Nu zijn ze gewend aan wat hij wil en begrijpen de staf en spelers elkaar steeds beter.”