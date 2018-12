Klopp laat zich volledig gaan na treffer in extremis: ‘Ik heb excuses gemaakt’

Liverpool leek zondag in de Merseyside derby tegen Everton genoegen te moeten nemen met een doelpuntloos gelijkspel, maar diep in blessuretijd zorgde Divock Origi er toch nog voor dat de drie punten op Anfield bleven. Jürgen Klopp had zichzelf na de winnende treffer van de Belgische spits niet in de hand: de manager van the Reds bestormde het veld en vierde uiteindelijk samen met doelman Alisson Becker feest.

Klopp erkent in de Engelse media dat hij zichzelf verloor in de emotie. "Wat kan ik erover zeggen? Ik wilde niet rennen, het was niet gepland. Ik wilde het veld niet bestormen, maar ik kon niet meer stoppen. Het was niet cool, maar het is nu eenmaal gebeurd", aldus de Duitser. Hij wendde zich direct na afloop tot Everton-trainer Marco Silva. "Na de wedstrijd heb ik mijn excuses aan hem gemaakt. We hebben met elkaar gesproken en ik heb hem gezegd hoe enorm ik zijn werk respecteer. Het is namelijk ongelofelijk wat hij heeft gedaan met zijn team. Everton is een uitstekende ploeg."

Klopp beseft dat de wedstrijd beide kanten op had gekund. Everton miste met name in de eerste helft enkele grote kansen en hield Liverpool na rust betrekkelijk eenvoudig van scoren af. Bij de winnende treffer van Origi kwam daarnaast het nodige geluk kijken, doordat een ogenschijnlijk kansloze poging van Virgil van Dijk op de bovenkant van de lat belandde, waarna de bal terug het veld in stuiterde. "Nogmaals, enorm veel respect voor Everton. Beide teams hebben gevochten, het was een zinderende derby", vervolgt de oefenmeester, die tevreden is over het spel van zijn ploeg. "Voetballend hadden we erg veel goede momenten. We probeerden de wedstrijd te controleren. Dat was echter lastig, doordat Everton de ruimtes klein hield."

Klopp geeft toe dat hij niet meer had gerekend op de zege. "Nadat de bal was vertrokken van de voet van Virgil, dacht ik dat de bal over zou gaan. Je ziet echter dat er effect zit aan de bal, hij van richting verandert en uiteindelijk de lat raakt. Het was een ondankbare taak voor doelman Jordan Pickford. Vervolgens kon Divock toeslaan. De wedstrijd was enorm intens", besluit de coach. Door de zege blijft de achterstand van Liverpool op koploper Manchester City slechts twee punten.