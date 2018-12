Van Bommel moest ingrijpen: ‘Daarna zijn wij niet meer in problemen gekomen’

Mark van Bommel leed zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord (2-1) zijn eerste competitienederlaag als trainer van PSV. De oefenmeester zag zijn elftal in De Kuip een zeer matige eerste helft spelen, waardoor de koploper halverwege tegen een 2-0 achterstand aankeek. Na de onderbreking kwam PSV niet verder dan een aansluitingstreffer van Steven Bergwijn.

Van Bommel is kritisch op de manier waarop zijn team begon aan de wedstrijd. "We stonden Feyenoord toe dat ze het gevoel kregen dat er tegen ons iets te halen viel. We hebben geprobeerd dat daarna om te zetten, maar vervolgens viel de 2-0 al. Daarna zijn wij niet meer in problemen gekomen", vertelt de coach na afloop voor de camera van FOX Sports.

Feyenoord zette PSV vanaf het eerste fluitsignaal onder druk, zo zag Van Bommel. "Wij spelen altijd hetzelfde, altijd goed. Maar als je zo opgejaagd wordt, moet je de bal sneller verplaatsen", vervolgt hij. "De momenten waarop zij ons pijn deden waren de momenten dat wij dom balverlies leden. Op die momenten scoorden ze. Op basis van inzet hebben ze het fantastisch gedaan, de eerste helft, ook doordat het publiek erachter stond", is Van Bommel complimenteus over Feyenoord.

Achttien minuten voor tijd tekende Bergwijn voor de 2-1 en daarna kreeg PSV nog enkele mogelijkheden op de gelijkmaker. "In de tweede helft waren wij voetballend wel veel beter en hadden we de 2-2 moeten maken. Maar goed, dat doe je dan niet. Dan loop je toch achter die eerste helft aan", besluit Van Bommel. PSV is ondanks het verlies nog altijd koploper in de Eredivisie, al bedraagt de voorsprong op achtervolger Ajax nu nog maar twee punten.