Virgil van Dijk vervult hoofdrol in krankzinnige Merseyside derby

Liverpool heeft de Merseyside derby tegen Everton zondag in extremis gewonen. De stadsderby leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de zesde minuut van de blessuretijd zorgde Divock Origi toch nog voor het krachtsverschil: 1-0. De Belgische spits kopte van dichtbij binnen, nadat een ogenschijnlijk kansloze poging van Virgil van Dijk via de bovenkant van de lat terug het veld in was gestuiterd. Daardoor blijft het verschil tussen Liverpool en koploper Manchester City in de Premier League slechts twee punten.

Liverpool bleef zonder nederlaag in zijn laatste zeventien officiële ontmoetingen met Everton, maar the Reds hadden ditmaal een stuk meer te duchten van de stadsgenoot. Everton verkocht zijn huid duur op Anfield en kreeg na vier minuten voetballen de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Lucas Digne bracht de bal uit een vrije trap in het strafschopgebied van de thuisploeg, waarna Yerry Mina geheel vrijstaand kon inkoppen. De kopbal van de Colombiaanse verdediger miste echter richting, waardoor Alisson Becker met de schrik vrijkwam. Even later vuurde Sadio Mané aan de overzijde rakelings over en trapte Mohamed Salah in kansrijke positie naast de bal.

De openingsfase speelde zich in een moordend tempo af, maar Everton hield verdienstelijk stand en kreeg na twintig minuten voetballen zelfs de grootste kans in de eerste helft. André Gomes werd met het hoofd bediend door Theo Walcott, maar de Portugese middenvelder kopte vervolgens van dichtbij op Allison, die daarna op de doellijn werd geholpen door Joe Gomez. Een kwartier later kreeg Xherdan Shaqiri een enorme kans voor Liverpool: de Zwitserse aanvaller moest oog in oog met Jordan Pickford zijn meerdere erkennen in de doelman van Everton. Op slag van rust zette Gylfi Sigurdsson met een intelligente pass Walcott nog alleen voor Allison, maar de Braziliaanse doelman wist het gevaar uiteindelijk in de kiem te smoren.

Liverpool begon sterk aan het tweede bedrijf. Salah schoot drie minuten na de onderbreking na voorbereidend werk van Georginio Wijnaldum naast en kort erna deed Mané hetzelfde. Everton kreeg daarna weer wat meer grip op de wedstrijd en hield de thuisploeg na een hachelijke begin van de tweede helft betrekkelijk eenvoudig van het doel af. Dat deed Klopp er twintig minuten voor tijd toe besluiten Naby Keïta in te brengen voor Shaqiri en even later maakte ook Daniel Sturridge zijn opwachting als vervanger van Salah. In de slotfase voerde Liverpool de druk nog flink op, wat drie minuten voor tijd resulteerde in een enorme kans voor Origi. Nadat Van Dijk een hoekschop met het hoofd had verlengd, schoot de Belgische invaller van dichtbij echter op de lat. Daarna leek Liverpool genoegen te moeten nemen met een puntendeling, maar in de zesde minuut van de blessuretijd sloeg Origi toch nog toe.