Robben twijfelt over Eredivisie-rentree: ‘Ik kan alleen maar verliezen’

Arjen Robben maakte zondag bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij Bayern München. In gesprek met Langs de Lijn laat de 34-jarige buitenspeler weten dat het niet uitgesloten is dat hij definitief een punt achter zijn loopbaan zet. “Er gaat best veel door mijn hoofd”, aldus Robben, die na tien jaar bij Bayern toe is aan een nieuwe avontuur.

Robben staat naar eigen zeggen voor ‘de moeilijkste beslissing’ uit zijn carrière. "Ik merk ook dat het er thuis vaak over gaat en ik merk ook dat het heel moeilijk is. Allemaal afwegingen. Stoppen is definitief. Alle opties zijn nog open. Ik zou het eerlijk zeggen als ik het al wist”, aldus de aanvaller, die eerder al na 96 interlands een punt zette achter zijn interlandloopbaan.

Robben houdt de opties open. “Bij niet-stoppen moet ik 100 procent zeker de juiste keuze maken", gaat Robben verder. "Dan moet het echt iets zijn waar ik vol voor wil gaan en zoveel plezier uit kan halen. Mijn vrouw en kinderen moeten het ook naar de zin hebben. Mijn gezin staat altijd op één.”

De routinier sluit een terugkeer naar de Eredivisie op voorhand niet uit. Hij beseft dat zijn prestaties onder een vergrootglas zouden komen te liggen. “Ik kan alleen maar verliezen. Als je goed speelt, is het normaal en als het minder gaat, kan ik het niet meer. Daar moet ik me dan op instellen”, klnkt het uit de mond van Robben, die in de komende maanden een besluit zal nemen. "Ik heb geen haast, maar zal ook niet tot het laatst wachten."