Atlético Madrid loopt averij op door nieuwe topscorer LaLiga

Atlético Madrid heeft zondag twee punten laten liggen in LaLiga. Het elftal van coach Diego Simeone speelde een matige wedstrijd op bezoek bij Girona en mocht zich uiteindelijk nog gelukkig prijzen met een punt: 1-1. Nadat Cristhian Stuani Girona op slag van rust aan de leiding had gebracht, tekende Jonás Ramalho in de slotfase met een eigen doelpunt voor de gelijkmaker. Atlético blijft door het puntverlies voorlopig derde staan; de achterstand op koploper Sevilla, dat later vanavond nog uit bij Deportivo Alavés speelt, bedraagt nu één punt.

Girona hield Atlético vorig seizoen tweemaal op een gelijkspel en de Catalanen boden de Madrilenen opnieuw verdienstelijk tegenstand. Toch was de eerste mogelijkheid van de wedstrijd na vijf minuten voetballen voor de bezoekers: een schot van Antoine Griezmann werd gekeerd door doelman Yassine Bouno. Na ruim een halfuur was Atlético via Saúl Ñíguez opnieuw gevaarlijk, maar zijn poging trof de lat.

De thuisploeg hield zich in aanvallend opzicht lang gedeisd, maar in de blessuretijd van eerste helft zorgde Stuani er alsnog voor dat Girona met een voorsprong aan de thee kon. De Uruguayaanse aanvaller werd in het strafschopgebied van Atlético onderuit geschoffeld door Jan Oblak, waarna na raadpleging van de videoscheidsrechter een penalty volgde. Stuani ontfermde zich vervolgens zelf over het buitenkansje en stuurde Oblak naar de verkeerde hoek: 1-0. Het betekende voor de spits zijn elfde competitietreffer dit seizoen en daarmee is hij nu topscorer van LaLiga.

Na de onderbreking bleven grote kansen lang uit voor Atlético, waardoor Simeone zich na 65 minuten voetballen genoodzaakt voelde aanvallend te wisselen. De oefenmeester haalde Rodri Hernández naar de kant ten faveure van Ángel Correa. Een kwartier voor tijd werd ook Gelson Martins nog ingebracht voor voormalig PSV’er Santiago Arias. Atlético wist Girona nauwelijks aan het wankelen te brengen, maar de ploeg van Simeone werd acht minuten voor tijd een handje geholpen door Ramalho. De verdediger probeerde Diego Costa na een lange bal van achteruit van de bal te zetten, maar verschalkte vervolgens zijn eigen doelman.