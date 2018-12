ADO-keeper: ‘Het voelt een beetje alsof ik door een bulldozer geraakt ben’

ADO Den Haag ging zondagmiddag hard onderuit in de Johan Cruijff ArenA op bezoek bij Ajax: 5-1. Doelman Robert Zwinkels had een drukke en zware middag. De sluitpost had een aantal goede reddingen in huis, maar moest vijf keer vissen. “Het voelt een beetje alsof ik door een bulldozer geraakt ben, ik heb een druk middagje gehad", aldus Zwinkels tegenover Omroep West.

Ajax was heer en meester op eigen veld en ondernam in totaal 32 doelpogingen, een record dit Eredivisie-seizoen. Zwinkels wist vorig seizoen in de ArenA tegen Ajax zijn doel nog schoon te houden, maar kon zondagmiddag doelpunten van David Neres, Nicolás Tagliafico, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Kasper Dolberg niet voorkomen. “Het was een soort conditietraining voor mij. Ik leg zo een paar zakken ijs op mijn knieën, even goed herstellen”, zegt Zwinkels.

ADO-trainer Alfons Groenendijk liet zijn ploeg verdedigend spelen. "Maar wat je ook doet hier, het is altijd moeilijk, voor elke ploeg. We hadden een superdag moeten hebben en die hadden we niet”, zei de trainer na afloop in gesprek met FOX Sports. “Zij hebben op elke positie een betere speler. Ajax is een ploeg waar ik ook van geniet in de Champions League. We probeerden van alles, maar het was niet genoeg. Met hun individuele klasse waren we absoluut een maatje te klein.”

Groenedijk wil de nederlaag zo snel mogelijk achter zich laten. De coach van ADO Den Haag wil dat zijn ploeg zich zo snel mogelijk richt op op het duel van aanstaande zaterdag met De Graafschap. “We moeten dit heel snel verwerken en ons richten op het volgende duel. De Graafschap is een wedstrijd waarin wij de punten moeten pakken.”