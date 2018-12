Feyenoord durft weer te dromen: ‘Een overbrugging die nog mogelijk is’

Feyenoord won zondagmiddag in de eigen Kuip met 2-1 van koploper PSV en bewees zichzelf én Ajax daarmee een grote dienst. De club uit Rotterdam verkleinde zijn eigen achterstand op PSV tot tien punten (Feyenoord heeft daarnaast nog een wedstrijd tegen VVV-Venlo te goed), terwijl het verschil tussen de Eindhovenaren en Ajax nu nog maar twee punten bedraagt. Giovanni van Bronckhorst durft na de zege stiekem weer te dromen van de landstitel.

De trainer van Feyenoord had vooraf al aangegeven dat Feyenoord moest winnen om uitzicht te houden op het kampioenschap. '"Het doel van ons is om het gat met PSV en Ajax kleiner te maken. Daar is donderdag ook heel belangrijk in", vertelt hij in gesprek met FOX Sports, refererend naar de inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo. "Als wij die winnen staan we op zeven punten. Dat is een overbrugging die nog mogelijk is en dat was de doelstelling van vandaag."

Feyenoord speelde tegen PSV met name een ijzersterke eerste helft en legde daarin met doelpunten van Nicolai Jörgensen en Sam Larsson uiteindelijk de basis voor de overwinning. "Ik denk dat we echt een geweldige eerste helft afleveren, met een voorsprong die nog groter had moeten zijn", vervolgt Van Bronckhorst. "Als wij deze energie in de wedstrijd stoppen zijn we sterk. We wilden PSV niet in de wedstrijd laten komen. Op het middenveld koppeltjes en het juiste moment doordrukken en dan Pereiro vrij laten staan om druk op de bal te hebben. Dat lukte een aantal keer geweldig.''

Steven Berghuis was een van de uitblinker aan de zijde van Feyenoord. De rechtsbuiten speelde een uitstekende wedstrijd en was verantwoordelijk voor de assist bij de 1-0 van Jörgensen. "Ik heb het vaker gezegd: er zit veel meer in dan we vaak laten zien", claimt de vertienvoudig Oranje-international "“Ik weet echt niet waar dat aan ligt. Het is heel moeilijk. Het lijkt wel alsof je niet mag verslappen, dan word je afgestraft. Je wil altijd zo spelen als de eerst helft. Dat moet de norm zijn."

Voor Berghuis is de blik nu gericht op het duel van aankomende week met VVV. Aan een titelrace wil hij voorlopig nog niet denken. "Ik wil donderdag weer een goede wedstrijd afleveren tegen VVV-Venlo. Dan kunnen een beetje verder kijken. Dit was wel een alles of niets wedstrijd. Dit moeten we van elkaar blijven vragen en dat ziet het er goed uit", besluit hij.