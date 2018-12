Verbeek baalt van Feyenoord-fans: ‘Er zal wel weer een fikse boete komen’

Gertan Verbeek is zeer kritisch op een deel van de Feyenoord-aanhang vanwege een incident tijdens de wedstrijd van zondag tegen PSV (2-1). Tijdens een aanval van de bezoekers werd er vanaf de tribune achter het doel een bal op het veld gegooid, waardoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük genoodzaakt was om het spel stil te leggen. Een grote kans voor PSV ging zodoende verloren. Verbeek heeft geen goed woord over voor de ‘vervelende mensen’.

Bij een 2-1 voorsprong voor Feyenoord schoot Steven Bergwijn op doel. Doelman Justin Bijlow bracht redding en op dat moment kwam de bal in het veld. De spelers van PSV waren razend en Denzel Dumfries baalde zichtbaar. "Maar ik vond Dumfries veel te veel bezig met randzaken en weinig met de wedstrijd. Dat kwam zijn spel niet ten goede", aldus Verbeek na afloop van het duel tegenover FOX Sports.

Gözübüyük hervatte het spel met een scheidsrechtersbal. “Maar het is natuurlijk heel vervelend. Je wordt toch afgeleid van zo'n bal in het veld. Je kunt er als Feyenoord niets aan doen, maar ook als PSV en scheidsrechter niets”, zegt Verbeek. De clubloze trainer verwacht dat de actie van de fans van Feyenoord nog een staartje gaat krijgen. "Het zijn vervelende mensen op de tribune die denken lollig te zijn en de ploeg te helpen. Er zal wel weer een fikse boete komen. Dat is gewoon doodzonde.”