Arsenal wipt over Tottenham Hotspur heen na kraker met zes goals

Arsenal heeft de Noord-Londense derby tegen rivaal Tottenham Hotspur zondagmiddag omgezet in een overwinning. De ploeg van Unai Emery gaf een 1-0 voorsprong uit handen, maar won uiteindelijk met 4-2 voor eigen publiek. Dankzij de zege wipt Arsenal op basis van het doelsaldo over Tottenham heen op de ranglijst: beide ploegen hebben dertig punten, maar Arsenal bezet de vierde plek in de Premier League. Over drie dagen wacht voor Arsenal een nieuwe kraker, uit bij Manchester United.

Jan Vertonghen, die midweeks al terugkeerde tegen Internazionale na twee maanden blessureleed, had voor het eerst sinds september weer een basisplek in de Premier League. Dat ging ten koste van Toby Alderweireld in de achterhoede. Een gelukkige rentree werd het niet voor Vertonghen, want hij werd kort voor tijd weggestuurd na een tweede gele prent. De eerste ontving hij in de negende minuut, toen Vertonghen een penalty inleidde Na een vrije trap van Granit Xhaka toucheerde de Belg de bal met de hand, waarna Pierre-Emerick Aubameyang de strafschop gedecideerd benutte. Onlogisch was het doelpunt niet, want Tottenham oogde erg nerveus en kwetsbaar in de openingsfase.

Arsenal zat erbovenop, maar breidde de marge niet uit en werd na verloop van tijd ook wat slordiger. Evenwel waren the Gunners dominant; Harry Kane had in de eerste 25 minuten slechts 4 balcontacten. Kansen waren er onder meer voor Alex Iwobi en Héctor Bellerín, terwijl Tottenham eenmaal gevaarlijk werd via Heung-Min Son. Het feit dat Arsenal gaandeweg de eerste helft wat minder ging spelen, werd de thuisploeg echter fataal: na een halfuur zorgde Eric Dier voor het evenwicht in het Emirates Stadium. De middenvelder kwam voor zijn man na een indraaiende vrije trap van Christian Eriksen en kopte raak in de korte hoek: 1-1.

Enkele minuten later kwamen de bezoekers zelfs op 1-2. Arbiter Mike Dean blunderde door een penalty toe te kennen ondanks dat er geen contact was tussen Rob Holding en Son, en Harry Kane maakte net als Aubameyang geen fout. Omdat Hugo Lloris een kopbal van Shkodran tegen de lat werkte, nam Tottenham de voorsprong mee de kleedkamer in. Na rust duurde het echter niet lang voordat Arsenal langszij kwam. Nadat Bernd Leno een inzet van Kane pareerde, werd het aan de overzijde 2-2 via Aubameyang: de Gabonees knalde de bal fraai in de rechterhoek vanbuiten het strafschopgebied, toen hij na een snelle aanval werd bereikt door Aaron Ramsey. Even daarna haalde Dele Alli de bal van de lijn na een inzet van Mustafi.

Zestien minuten voor tijd was het toch raak voor Arsenal. Na kinderlijk balverlies van Juan Foyth op het middenveld stoomde Ramsey op. De middenvelder kreeg de bal bij Lacazette, die buiten het strafschopgebied de ruimte zocht voor een schot. Hij gleed uit, maar via het been van Dier zeilde de bal toch binnen. De 4-2 volgde niet veel later: Lucas Torreira poeierde raak van dichtbij na voorbereidend werk en een messcherpe assist van Aubameyang. Vertonghen werd vijf minuten voor het laatste fluitsignaal weggestuurd met een gele kaart en daarmee was de angel definitief uit de wedstrijd.