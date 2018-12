Frustratie bij PSV na eerste verlies: ‘Dik verdiend wil ik het niet noemen’

Na dertien zeges op rij liet PSV zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord voor het eerst dit seizoen punten liggen in de Eredivisie. De koploper werkte in De Kuip een dramatische eerste helft af en keek bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Steven Bergwijn deed achttien minuten voor tijd nog wel wat terug, maar een resultaat zat er uiteindelijk niet meer in voor de Eindhovenaren. Luuk de Jong vindt dat PSV het verlies vooral aan zichzelf te wijten heeft.

De aanvoerder stond zelf na ruim een halfuur met balverlies aan de basis van de 2-0 van Sam Larsson, vlak nadat Nicolai Jörgensen Feyenoord op voorsprong had geschoten. "Ik denk dat we in de eerste helft vooral van onszelf verliezen. Daarin verloren we heel veel tweede ballen en duels, waardoor we niet in ons spel konden komen. Daar verdient Feyenoord ook de complimenten voor, maar wij deden het vooral zelf niet goed. We lieten het allemaal maar een beetje gebeuren. Dat kunnen we onszelf wel kwalijk nemen", vertelt De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports.

In de tweede helft tapte PSV uit een ander vaatje, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam men niet meer. Volgens De Jong had PSV recht op minimaal een punt. "We hadden ook nog wel kansen op 2-2, dus dik verdiend wil ik de zege voor Feyenoord niet noemen", vervolgt de spits. "Misschien op basis van de eerste helft, maar zeker niet op basis van de tweede helft."

PSV is ondanks de nederlaag nog altijd koploper, maar de achterstand op achtervolger Ajax bedraagt nog maar twee punten. Later dit seizoen treffen de twee titelrivalen elkaar nog in Amsterdam. "Of de titelstrijd nu weer open is? Die is nooit gesloten geweest, dat zal dit seizoen waarschijnlijk ook niet gaan gebeuren", besluit De Jong.