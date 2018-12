Feyenoord dient PSV in boeiende topper eerste nederlaag toe

Voor het eerst dit seizoen is PSV tegen puntenverlies aangelopen. Op bezoek bij Feyenoord incasseerde de lijstaanvoerder van de Eredivisie zondag een 2-1 nederlaag. PSV werd in de eerste helft overrompeld door Feyenoord en keek bij rust aan tegen een 2-0 achterstand, maar bracht de spanning terug in de tweede helft. De comeback werd niet voltooid, waardoor PSV nog maar twee punten voorsprong heeft op Ajax. De marge tussen PSV en Feyenoord, dat nog een duel tegoed heeft, is geslonken tot tien punten.

Voor Feyenoord telde eigenlijk alleen de winst en dus trokken de Rotterdammers fel van leer. Het team van Giovanni van Bronckhorst begon uitstekend aan de wedstrijd: Feyenoord zat PSV kort op de huid, won vrijwel alle duels in de openingsfase en kreeg de eerste grote kansen van de wedstrijd. Na vijf minuten opende Jeremiah St. Juste de score bijna: de opgestoomde rechtsback kreeg de bal met wat geluk mee en zocht de korte hoek uit, maar Jeroen Zoet bracht redding. Vanaf ongeveer dezelfde positie kon Steven Berghuis het even later proberen na een fraaie combinatie met Jens Toornstra. Ook de buitenspeler stuitte van dichtbij echter op Zoet.

Na een kleine twintig minuten was de eerste Eindhovense doelpoging een feit: Justin Bijlow had geen moeite met een kopbal van Daniel Schwaab. Feyenoord, overigens zonder aanvoerder Robin van Persie, liet zich na de sterke openingsfase wat meer onder druk zetten. PSV probeerde de opbouw van de thuisploeg vroeg te verstoren en kreeg daardoor meer grip op de wedstrijd. Maar dat leidde weer tot een counter voor Feyenoord, die succesvol was. PSV kwam achterin mensen tekort toen Feyenoord er snel uitkwam en Nicolai Jörgensen pikte de bal op. Vanbuiten het strafschopgebied schoot hij snoeihard raak via de binnenkant van de paal: 1-0.

Ook de 2-0 viel uit een prachtig schot van kort buiten het strafschopgebied. Luuk de Jong leed slordig balverlies op de eigen helft: de aanvaller werd afgetroefd door St. Juste, waarna Sam Larsson de bal overnam. De Zweed legde het leer goed neer voor zijn rechter en vond de linkerbovenhoek met een fraaie uithaal. Het was een prachtig moment voor de aanvaller, die dit seizoen zo op zoek is naar zijn vorm. En via Jörgensen werd het bijna 3-0, maar de Deen schoot uit kansrijke positie over. Feyenoord had evenwel vleugels door de twee treffers en werd opgehitst door het publiek.

Een domper voor de thuisploeg was het uitvallen van Jörgensen: de spits moest zich geblesseerd laten vervangen door Dylan Vente. In de tweede helft kwam daar ook het uitvallen van aanvoerder Jordy Clasie nog bij. PSV werd bovendien dreigender, omdat het nadrukkelijk zocht naar de aansluitingstreffer. Er kwamen kansen voor Luuk de Jong en Donyell Malen, maar Zoet had aan de overzijde ook moeite met een vrije trap van Steven Berghuis en Toornstra volleerde na 62 minuten in het zijnet. Het offensief van PSV sorteerde na 72 minuten evenwel het gewenste effect.

Steven Bergwijn werd op de helft van Feyenoord bediend door invaller Érick Gutiérrez, ging een demarrage aan en liep voorbij Tyrell Malacia. De buitenspeler rondde af door de benen van Bijlow en bracht de spanning volledig terug. Even daarna was hij dicht bij de 2-2, maar hij miste een goede kans en in de rebound week het gevaar nadat Feyenoord-supporters een tweede bal op het veld wierpen. PSV bleef dreigend en kreeg twee kansen via Malen, die het vizier niet op scherp had staan. Feyenoord moest zich in de spannende slotfase voornamelijk beperken tot tegenhouden en dat lukte, ook in de vier minuten durende blessuretijd.