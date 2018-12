Heracles en Peterson maken tegen onherkenbaar VVV einde aan sportieve dip

Heracles Almelo heeft de eerste zege sinds 21 oktober geboekt. Het team van trainer Frank Wormuth pakte na de 4-1 overwinning op FC Groningen nog maar een punt uit vier duels, werd tussendoor in de KNVB Beker geëlimineerd, maar zondag werd VVV-Venlo met heerlijk voetbal aan de kant gezet: 4-1. Kristoffer Peterson, goed voor acht goals in de eerste zeven Eredivisie-duels, maakte tegelijkertijd een einde aan een reeks van zes competitiewedstrijden op rij zonder treffer. Heracles stijgt naar de vierde plaats in de Eredivisie, terwijl VVV op de zevende stek terug te vinden is.

Heracles kreeg na twee minuten spelen al een dot van een kans. Lars Unnerstall liet een ogenschijnlijk eenvoudig schot los, maar voorkwam tijdig dat Adrián Dalmau de bal kon binnen werken. Twee minuten later haalde hij zijn gram. De aanvaller tikte goed binnen na een voorzet van Brandley Kuwas en bezorgde Heracles daarmee een vliegende start; 1-0. VVV werd volledig onder voet gelopen door Heracles, dat scherp speelde en meer wilde.

Het was aan Unnerstall te danken dat Heracles het duel niet al voor rust besliste. Unnerstall verwerkte eerst een voorzet van Bart van Hintum en keerde daarna een fors schot van Mohammed Osman. VVV kreeg desondanks toch een goede kans om de achterstand weg te poetsen. Na voorbereidend werk van Tino Susic kwam Jonathan Opoku oog in oog met Janis Blaswich. Van Hintum voorkwam met een tackle dat de spits tot een goed schot kwam.

Het bezoek uit Venlo begon voortvarend aan de tweede helft en liet Heracles na twee minuten zelfs schrikken. Jay-Roy Grot tikte de gelijkmaker binnen, maar stond volgens de arbitrage buitenspel. Heracles zette vervolgens aan, was via Peterson dicht bij de 2-0 en verdubbelde uiteindelijk in de 49e minuut de voordelige marge. Lerin Duarte profiteerde van voorbereidend werk van Peterson.

Heracles gooide de wedstrijd zes minuten later in het slot. Peterson werd in het strafschopgebied onderuit getrokken door Nils Röseler en maakte vervolgens vanaf elf meter zijn negende competitiegoal: 3-0. Het onherkenbare VVV verkleinde de nadelige marge in de 65e minuut via Röseler, maar door de chaos in defensief opzicht was men kanonnenvoer voor Heracles. Duarte schoot de bal met links heerlijk in de kruising: 4-1. De lat voorkwam een tweede treffer van Dalmau en Unnerstall werkte niet mee aan een hattrick voor Duarte.