AC Milan dankt videoscheidsrechter en verslaat sensatie van Serie A

AC Milan heeft zondagmiddag weer in de Serie A gewonnen. Het team van trainer Gennaro Gattuso zegevierde met minimaal verschil over Parma en dat betekende de eerste competitiezege sinds 4 november: 2-1. I Rossoneri verloren sindsdien van Juventus (0-2) en kwamen ook tegen Lazio (1-1) niet tot winst. Door de zege staat Milan voorlopig vierde en bedraagt de voorsprong op promovendus Parma, dat zesde staat en dé verrassing van het seizoen is, vijf punten.

In de eerste helft in het San Siro werd niet gescoord, maar onderhoudend waren de eerste 45 minuten zeker. Milan deed te weinig om een oplossing te bedenken voor de compacte defensie van Parma, dat zelf de beste mogelijkheden had. Antonino Barillà liet de eerste kans onbenut, toen hij weliswaar vrij stond maar de balbehandeling hem in de steek liet.

Doelman Luigi Sepe voorkwam dat een voorzet van Davide Calabria door Patrick Cutrone werd afgerond en was daarna ook attent op een inzet van Suso in de korte hoek. Negen minuten voor rust kreeg Parma opnieuw een goede kans. Riccardo Gagliolo kopte enkele meters naast na een heerlijke vrije trap van Matteo Scozzarella.

Scozzarella stond vier minuten na rust aan de basis van de 0-1 van Parma. Na een corner van de spelmaker richting de eerste paal kopte Roberto Inglese het leer achter doelman Gianluigi Donnarumma. De vreugde van Parma was van korte duur, daar Milan zes minuten later al de tussenstand nivelleerde. Cutrone schoot het leer door middel van een heerlijke volley via de binnenkant van de paal achter Sepe: 1-1.

Milan trok het duel twintig minuten voor tijd naar zich toe. Na overleg met de videoscheidsrechter wees Gianpaolo Calvarese naar de strafschopstip, omdat Alessandro Bastoni de bal bewust met de hand zou hebben geraakt. Franck Kessi stuurde Sepe vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 2-1. Het duel ging daarna nog op en neer, met goede kansen voor Kessi en Alberto Grassi, maar meer doelpunten vielen er niet in Milaan, ondanks zes minuten blessuretijd.