Ajax speelt in eigen huis met ADO Den Haag en legt druk bij PSV

Ajax heeft zondagmiddag geen fout begaan tegen ADO Den Haag. Het team van trainer Erik ten Hag boekte in eigen huis een simpele en doelpuntrijke overwinning op de Hagenaars: 5-1, al had deze hoger kunnen en moeten uitvallen voor de Amsterdammers. Door de overwinning is het gat met de nog foutloze koploper PSV voorlopig verkleind tot twee punten, terwijl de voorsprong op Feyenoord nu voorlopig elf punten bedraagt. ADO, dat in Amsterdam niet over de geblesseerde Abdenasser El Khayati kon beschikken, blijft op een vijftiende plek staan.

Ajax startte overtuigend aan de wedstrijd en zette ADO meteen met de rug tegen de muur. Het was desondanks Sheraldo Becker die in de zevende minuut een waarschuwing aan het team van Ten Hag uitdeelde: de aanvaller ontsnapte aan de aandacht van Daley Blind en testte André Onana vanuit een lastige hoek. Luttele minuten later voorkwam Robert Zwinkels met een schitterende redding dat een duikkopbal van David Neres de 1-0 betekende. De doelman van de bezoekers werkte de inzet van de Braziliaan uit de bovenhoek.

Na een kwartier spelen nam Ajax alsnog de leiding. Neres schoot eerst tegen een speler van ADO aan, om vervolgens het leer in de verre hoek te mikken: 1-0. Zes minuten later verdubbelde Ajax al de voordelige marge. Nicolás Tagliafico kopte na een fraaie aanval raak op aangeven van Zakaria Labyad: 2-0. Na de ideale openingsfase haalde Ajax even de voet wat van het gaspedaal. ADO verkleinde via een schitterende vrije trap van Aaron Meijers de nadelige marge, maar vlak voor rust trof Ajax opnieuw doel. Een krachtig en laag schot van Matthijs de Ligt vanaf een meter of 25 betekende de 3-1.

Het ging na rust weer net zo makkelijk voor Ajax als in het eerste half uur. De Amsterdammers combineerden zich door de defensie van ADO heen en zochten naar meer doelpunten. Na drie minuten was het al raak: Wilfred Kanon stond te schutteren achterin, liet zich de bal afpakken door Donny van de Beek en de middenvelder mikte het leer vervolgens in de hoek: 4-1. Klaas-Jan Huntelaar, die de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg, stuitte daarna op Zwinkels en Labyad schoot over na een actie van Dusan Tadic.

Ajax bleef onzorgvuldig in de eindfase, waardoor het geduld van de fans op de proef werd gesteld. Zwinkels had een mooie redding in huis op een uithaal van Tadic, het lukte Neres niet om achter het standbeen te scoren en een knal van Blind vloog naast het Haagse doel. Waar Huntelaar het net niet wist te vinden, deed Dolberg dat wel. De na 69 minuten ingevallen Deen stifte de bal zeven minuten voor tijd fraai over Zwinkels. Neres en Becker kregen daarna nog grote kansen, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.