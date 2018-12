Hoeness: ‘Robben en Ribéry waarschijnlijk bezig aan laatste seizoen bij Bayern’

Uli Hoeness, de voorzitter van Bayern München, denkt dat Arjen Robben en Franck Ribéry het na dit seizoen voor gezien houden bij de grootmacht. Op een fanbijeenkomst in Kersbach, circa dertig kilometer boven Nürnberg, liet Hoeness doorschemeren dat hij rekent op een afscheid van de twee buitenspelers.

Zowel Ribéry als Robben beschikt over een aflopend contract. De aanvallers, respectievelijk 35 en 34 jaar, hebben nog niet verteld hoe ze hun nabije toekomst voor zich zien. Wel schreef Kicker onlangs dat een verjongingskuur aanstaande is bij Bayern. De roep om vernieuwing is groot, nu Bayern bezig is aan een teleurstellend seizoen. De club staat derde in de Bundesliga en sommigen wijzen als verklaring naar het feit dat Bayern de oudste selectie van de competitie heeft.

Hoeness gaf vorige maand al aan dat Ribéry, Robben en ook Rafinha mogelijk gaan vertrekken. "Je moet de spelers vertellen dat ze de komende drie of vier maanden onder druk staan. En dan moet je zien wie nog bruikbaar is en wie niet", zei hij. Zondag was de preses nog een stuk stelliger. "Arjen Robben en Franck Ribéry zijn waarschijnlijk bezig aan hun laatste seizoen bij Bayern München", voorspelde Hoeness.

Robben is bezig aan zijn tiende seizoen bij Bayern. Vorig seizoen beschikte hij ook over een aflopend contract, maar toen werd op de dag voor de laatste competitiewedstrijd een nieuwe verbintenis aangegaan. Sinds 2009 kwam Robben tot 198 duels in de Bundesliga, waarin hij 98 keer scoorde. Ribéry was sinds 2007 goed voor 259 duels en 80 treffers.