Hoe werkt de EK-kwalificatie en wanneer speelt Oranje?

Het Nederlands elftal kent zijn tegenstanders op weg naar het EK van 2020. Zondag vond de loting plaats in Dublin en de ploeg van bondscoach Ronald Koeman is onder meer gekoppeld aan Duitsland. Wanneer Oranje zich niet via de EK-kwalificatie weet te kwalificeren voor EURO 2020, dient de Nations League als vangnet. Hoe de kwalificatiecyclus in zijn werk gaat en wanneer Nederland in actie komt, lees je hier.

Nederland kent sinds zondag zijn tegenstanders op weg naar het EK van 2020. Oranje is in groep C gekoppeld aan Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. De nummers één en twee plaatsen zich direct voor het Europese eindtoernooi. Het programma van de EK-kwalificatie gaat in maart 2019 van start en kent verder interlandperiodes in juni, september, oktober en november.

Koeman over loting kwalificatie EK 2020: ‘Mijn eerste reactie? Oh, nee’

De bondscoach reageert op de loting voor de EK-kwalificatie. Lees artikel

Omdat het EK 2020 in twaalf verschillende landen wordt gespeeld, waaronder Nederland, heeft geen enkel gastland al een automatisch startbewijs. Alle 55 landen die zijn aangesloten bij de UEFA gaan de kwalificatiecyclus in, waarin twintig tickets te verdelen zijn. De overige vier tickets worden via de play-offs van de Nations League vergeven.

Speelschema

De UEFA heeft nog niet bekendgemaakt hoe het programma van Oranje eruitziet. De datums van de EK-kwalificatiewedstrijden zijn al wel bekend.





SPEELDAG DATUM 1 & 2 21 - 26 maart 3 & 4 7 - 11 juni* 5 & 6 5 - 10 september 7 & 8 10 - 15 oktober 9 & 10 14 - 19 november

*In juni werkt Nederland de finales van de Nations League af.

Nations League als vangnet

Het Nederlands elftal is als eerste geëindigd in de groepsfase van de Nations League door Frankrijk en Duitsland onder zich te houden. In juni vinden de finales van het toernooi plaats en maandag wordt tijdens de loting bekend wie Oranje treft in de halve finale. Engeland, Zwitserland en Portugal zijn de overige finalisten. De eindzege van de Nations League levert geen ticket op voor het EK. Toch kan Nederland zich via de Nations League kwalificeren voor EURO 2020, als het team van Koeman niet bij de eerste twee eindigt in de EK-kwalificatieserie.

In totaal zijn er 24 startbewijzen voor het EK. 20 tickets zijn via de EK-kwalificatie te verdelen, de overige 4 tickets zijn in de play-offs van de Nations League te verdienen. De 16 groepswinnaars van de Nations League hebben zich geplaatst voor de play-offs. Mochten deze landen zich niet via de EK-kwalificatiecyclus plaatsen, dan mogen zij het alsnog via de play-offs proberen. Het kan voorkomen dat de groepswinnaar zich al via de EK-kwalificatie heeft geplaatst. In een dergelijk geval wordt de plaats in de play-offs overgenomen door het beste nog niet geplaatste land uit de divisie.

Iedere divisie van de Nations League levert een extra deelnemer voor het EK af. De play-offs gaan derhalve tussen vier landen per divisie (A, B, C en D). De play-offs bevatten per divisie twee halve finales en een finale. De loting vindt plaats op 22 november 2019, als de EK-kwalificatie ten einde is. De play-offs vinden plaats tussen 26 en 31 maart 2020. De winnaar van de play-offs plaatsen zich voor het EK.

22 november 2019: loting play-offs EK-kwalificatie Nations Leaguew

1 december 2019: Loting groepsfase EK 2020

26 - 31 maart 2020: play-offs

12 june - 12 juli: EURO 2020