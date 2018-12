Koeman over loting kwalificatie EK 2020: ‘Mijn eerste reactie? Oh, nee’

Bondscoach Ronald Koeman is over het geheel positief over de loting voor de kwalificatiereeks voor het EK 2020. Hoewel het Nederlands elftal in zijn ogen pech heeft gehad door Duitsland te loten uit Pot 2, ziet Koeman genoeg kansen om bij de bovenste twee te eindigen en dus een plaatsbewijs te behalen voor de Europese eindronde.

Oranje werd in Dublin gekoppeld aan Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. De wereldkampioen van 2014 kwam als eerste uit de koker. "Mijn eerste reactie? 'Oh nee'", erkent Koeman in gesprek met FOX Sports. "Omdat Duitsland de sterkste ploeg is uit Pot 2, hoop je ze niet te treffen. Daar zijn we ongelukkig mee, maar over de rest van de loting mogen we niet klagen."

Volgens de keuzeheer is Oranje het aan zijn stand verplicht om zich te plaatsen voor het EK. "Maar we moeten de andere ploegen nog analyseren. Dat Duitsland erbij zit, maakt het wel speciaal. Het worden wederom twee geweldige wedstrijden. In algemene zin is het een prima loting." Mocht het via de kwalificatieroute niet lukken, dan bieden de finale van de Nations League mogelijk een vangnet voor Oranje.

In de groepsfase van dat toernooi eindigde men al boven Duitsland. Bondscoach Joachim Löw van Die Mannschaft ziet Oranje en Duitsland dan ook als favorieten. "Ik ben optimistisch. Het worden interessante wedstrijden. Nederland en Duitsland zijn favoriet en moeten zich normaal gesproken kwalificeren voor het EK", aldus Löw. Bondscoach Michael O'Neill van Noord-Ierland spreekt van een 'heel zware loting'.

"We spelen tegen twee van de toplanden in Europa, maar we moeten ons best doen en proberen mee te doen om de eerste twee plaatsen", zegt O'Neill. "Maar we hebben geweldige wedstrijden om naar uit te kijken, de duels met Duitsland en Nederland in Belfast worden fantastisch. We moeten proberen om onze coëfficiënt zo veel mogelijk te verbeteren, want er is ook nog een potentiële route via de play-offs van de Nations League."