Loting EK-kwalificatie: Oranje treft Duitsland en mindere goden

Het Nederlands elftal weet met welke landen het moet afrekenen om zich te kwalificeren voor het EK 2020. De ploeg van Ronald Koeman werd zondag tijdens de loting in Dublin ingedeeld in een groep met Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. De beste twee landen in de groep kwalificeren zich voor de Europese eindronde, die in twaalf verschillende landen wordt afgewerkt.

Oranje ging als groepshoofd de koker in en ontliep daarom Zwitserland, Portugal, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Kroatië en Polen. Het doemscenario voltrok zich echter toch, want het gevreesde Duitsland kwam uit de koker rollen uit Pot 2. In de Nations League troffen beide landen elkaar ook al; toen won Oranje met 3-0 en speelde het uit ternauwernood met 2-2 gelijk. Wel werd Turkije ontlopen uit Pot 3; de opponent uit die pot is Noord-Ierland.

Met Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland treft Oranje een aantal mindere goden. In Divisie B van de Nations League pake Noord-Ierland geen enkel punt, terwijl Estland onderaan eindigde in Divisie C met vier punten en zodoende degradeerde. Wit-Rusland promoveerde wel naar Divisie C: het land pakte veertien punten in een groep met Luxemburg, Moldavië en San Marino en bleef ongeslagen.

De kwalificatie voor het EK vindt plaats tussen maart en november 2019. Omdat Oranje in een groep van vijf landen zit, heeft het in juni tijd om naar Portugal te gaan voor de finales van de Nations League. In die play-offs kan Oranje nog een EK-ticket behalen, waardoor het niet per se afhankelijk is van de reguliere kwalifcatiecyclus.

Omdat het EK 2020 in twaalf verschillende landen wordt gespeeld, waaronder Nederland, heeft geen enkel gastland al een automatisch startbewijs. Alle 55 landen die zijn aangesloten bij de UEFA gaan de kwalificatiecyclus in; per groep kwalificeren de twee beste landen zich. De overige vier tickets worden via de play-offs van de Nations League vergeven.

De volledige loting:

Groep A: Engeland, Tsjechië, Bulgarije, Montenegro, Kosovo

Groep B: Portugal, Oekraïne, Servië, Litouwen, Luxemburg

Groep C: Nederland, Duitsland, Noord-Ierland, Estland, Wit-Rusland

Groep D: Zwitserland, Denemarken, Ierland, Georgië, Gibraltar

Groep E: Kroatië, Wales, Slowakije, Hongarije, Azerbeidzjan

Groep F: Spanje, Zweden, Noorwegen, Roemenië, Faraoër, Malta

Groep G: Polen, Oostenrijk, Israël, Slovenië, Macedonië, Letland

Groep H: Frankrijk, Ijsland, Turkije, Albanië, Moldavië, Andorra

Groep I: België, Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan, San Marino

Groep J: Italië, Bosnië-Herzegovina, Finland, Griekenland, Armenië, Liechtenstein